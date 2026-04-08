La Rinconada (Sevilla) inaugura 'la Red de Municipios Aliados con la Industria de las Bebidas Refrescantes'

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, junto al presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes, Iker Ganuza. - ASOCIACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES

LA RINCONADA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Bebidas Refrescantes ha celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) su Encuentro Anual de Arraigo, una cita que "pone en valor la fuerte implantación territorial del sector y su contribución al desarrollo económico y social de los municipios donde tiene presencia".

Según ha indicado el Consistorio y la asociación, el municipio sevillano ha sido el escenario para el lanzamiento de la 'Red de Municipios Aliados con la Industria de Bebidas Refrescantes en España', que nace con el objetivo de "reforzar la colaboración público-privada y desarrollar iniciativas conjuntas orientadas al progreso de los municipios en el ámbito de la sostenibilidad, la innovación, el empleo y el bienestar".

El encuentro ha contado con la participación del alcalde de La Rinconada, Javier Fernández y la primera teniente de Alcalde, Raquel Vega; los representantes de las fábricas de Coca-Cola Europacific Partners y Refresco Iberia en el municipio, Beatriz Codes y Rafael Vázquez; el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes, Iker Ganuza y su directora general, Beatriz Blasco Marzal.

Asimismo, al acto han asistido la vicepresidenta de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, Esther Morillas, y el director general de Refresco Iberia, Igor Unzalu, poniendo de manifiesto la relevancia de la iniciativa y el compromiso del sector con el territorio.

Javier Fernández, ha destacado que "lo público y lo privado tienen que funcionar de la mano". "La Administración tiene que poner las condiciones necesarias para que el empresario invierta y arriesgue, y una vez se recojan los beneficios, parte de ellos se reinviertan en la sociedad para que pueda crecer la economía social", ha señalado.

Asimismo, Fernández ha agradecido a la asociación "apostar por nuestro territorio, contribuyendo de manera muy importante a la dinamización económica y a la generación de empleo en el municipio".

En este sentido, el primer edil ha señalado que empresas como Coca Cola y Refresco Iberia "han apostado por crecer, por invertir, por arriesgar y todo ello ha tenido su reflejo en la sociedad rinconera y en el crecimiento de la economía social a la que me refería antes, lo que es algo que me llena de orgullo y que tengo que agradecer".

El alcalde ha subrayado que los "proyectos de La Rinconada trascienden al municipio, a la provincia e, incluso, a Andalucía, aportando valor cualitativo a La Rinconada".

El presidente de la asociación, Iker Ganuza, ha asegurado que la elección de La Rinconada "no es casual, responde al carácter estratégico de la región para la industria de bebidas refrescantes, tanto por su peso económico como por su arraigo territorial".

"Andalucía es un territorio estratégico para nuestro sector, nuestra industria forma parte del tejido social y productivo local desde hace décadas y hoy queremos seguir reforzando ese vínculo y nuestro compromiso con la comunidad a través de la Red de Municipios Aliados, que nace hoy en La Rinconada para impulsar juntos el desarrollo, el empleo y el bienestar en nuestros territorios", ha afirmado.

ANDALUCÍA, UN TERRITORIO ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR

La organización ha destacado que Andalucía es una de las regiones con mayor presencia de la industria de bebidas refrescantes en España. El sector aporta cerca de 1.400 millones de euros a la economía andaluza (más de 600 millones de contribución directa a través de las actividades de producción y comercialización) y genera en torno a 23.000 puestos de trabajo a través de toda su cadena de valor, de los cuales más de 12.000 son empleos directos. Son datos del "Informe de Impacto Socioeconómico del Sector de Bebidas Refrescantes en Andalucía" elaborado por la consultora financiera Afi.

Además, han indicado qaue concentra más del 14% del tejido productivo de la industria de las bebidas refrescantes en España, incluyendo más de 20 centros de producción y logística. Los centros de actividad del sector están presentes en 16 municipios de todas las provincias, desde grandes ciudades hasta pequeños municipios y entornos rurales, lo que refleja su capilaridad y su contribución a la cohesión territorial.

Asimismo, en los municipios andaluces donde la industria está presente, "se observa un mayor dinamismo económico y social, con niveles de renta más elevados" (hasta un 23,8% superiores a la media autonómica), mayor generación de empleo (+6,4 puntos porcentuales) y un tejido empresarial más activo. Además, estos territorios cuentan con mejores indicadores demográficos, incluyendo una mayor presencia de población joven (+2,1 punto porcentuales), lo que contribuye a consolidar su atractivo y su capacidad para generar oportunidades y bienestar.