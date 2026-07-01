La Rinconada (Sevilla) renueva convenio con CCOO y UGT y suma una mesa de trabajo centrada en la ampliación de Aerópolis

Firma del acuerdo de colaboración entre el Consistorio de La Rinconada (Sevilla) y CCOO y UGT en materia de empleo. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha renovado el acuerdo de colaboración con las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT, para reforzar la seguridad en los puestos de trabajo, así como ahondar en todos los sectores productivos para así encontrar y vertebrar nuevos nichos empleo en el municipio, aprovechando la "gran experiencia" de ambas organizaciones de trabajadores en el sector, además de incluir la mesa de trabajo 'Aerópolis II, objetivo 110', orientada a "consolidar y ampliar" al menos 5.000 puestos de trabajo de alta cualificación vinculados al sector aeroespacial y una réplica de en torno a cien empresas.

Tal y como ha concretado el Consistorio en una nota, la firma ha contado con la presencia del alcalde, Javier Fernández, del secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu Ollero, y del secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés Viera. También han estado presentes la primera teniente de alcalde, Raquel Vega, la delegada de Recursos Humanos del Consistorio, Noelia Ramírez, y los secretarios generales de CCOO y UGT de La Rinconada, Carmelo Acuña y Manuel Coronel --también concejal de Agroindustria--, respectivamente, así como dirigentes y trabajadores tanto de CCOO como de UGT.

En concreto, se trata de una alianza por el empleo, financiada por el área en cuestión del Consistorio, que suma siete ediciones tras las "valoraciones positivas" de las ediciones anteriores. En este sentido, seguirá trabajando en las líneas en las que ha venido haciéndolo en las ediciones anteriores.

Así, según se dispone en la primera cláusula, el Consistorio contribuye a sufragar gastos derivados de trabajos de Prevención de Riesgos Laborales, que incluyen "impulsará campañas de sensibilización, medidas y protocolos, al objeto de extender la prevención de riesgos, aprovechando los medios y posibilidades de difusión que empresas municipales, organismos autónomos y del propio Ayuntamiento".

Entre estas actuaciones se prevén acciones concretas en prevención de riesgos laborales, vinculadas a campañas específicas sobre materias y colectivos a propuestas de las organizaciones firmantes, incidiendo especialmente en pymes, empresas adjudicatarias, espacios de concentración empresarial, colectivos y sectores más vulnerables".

El primer edil ha defendido la ampliación del parque tecnológico aeroespacial, puesto que "lo industrial, las carreteras y los desarrollos no pueden entender de color político". "La ampliación de Aerópolis es una reivindicación justa y necesaria para lo que demanda el propio sector, y no es de recibo que se castigue a la industria sevillana y a miles de trabajadores con decisiones sectarias", ha añadido.

Por su parte, Vega ha concretado que renuevan este pacto "por el empleo y la empresa, este año, además, lanzando la mesa de trabajo por 'Aeropolis 2, objetivo 100', trabajando codo con codo con las secciones sindicales para tender la mano a todas las organizaciones, empresas e instituciones que creen en la ampliación de Aerópolis y la oportunidad de consolidar y ampliar al menos 5.000 puestos de trabajo de alta cualificación"".

Por parte de CCOO, Aristu ha reivindicado una forma propia de entender la política municipal. "Hay una manera rinconera de entender la política, la de un municipio en el que igual se siembran patatas que se fabrican aviones. La formación profesional debe seguir siendo una herramienta que ofrezca oportunidades de incorporarse y de cualificarse en un mercado de trabajo que cambia de manera vertiginosa".

Desde UGT, Ginés puso el foco en la calidad del empleo, concretado que apuestan por un empleo que "dignifica a las personas y que tiene una cuantía económica suficiente para vivir dignamente en familia. No hablamos solo de crear puestos de trabajo, sino de crear empleo de calidad y formación de calidad".

En suma, todas las partes coincidieron en reforzar durante 2026 los ejes de prevención de riesgos laborales, formación profesional y conexión entre oferta y demanda de empleo, con la mesa de trabajo de Aerópolis II como principal novedad del pacto.