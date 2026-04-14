Rocío Blanco resalta el impacto económico y social por el empleo que genera la empresa Reciclado Store en Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en la presentación de la nueva planta de tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de Reciclado Store (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Reciclados Store, especializada en la gestión y reciclaje de residuos, ha presentado este martes su nueva planta de tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha subrayado "el impacto económico y social que supone por el empleo que genera y que empresas como Reciclado Store contribuye al crecimiento de Andalucía".

Según ha informado la empresa Reciclados Store en una nota, una instalación industrial diseñada para el tratamiento integral de residuos electrónicos y la recuperación de materias primas secundarias, contribuyendo a un modelo productivo "más eficiente y sostenible".

Los asistentes han podido conocer de primera mano las instalaciones a través de una visita guiada por parte del equipo directivo de Reciclados Store, que ha impulsado este proyecto como una "firme apuesta" por la economía circular. La nueva planta, ubicada en el Polígono Store de Sevilla, ha supuesto una inversión superior a seis millones de euros y permitirá "avanzar en el tratamiento eficiente de residuos electrónicos, uno de los grandes retos medioambientales actuales".

Esta inversión ha sido posible gracias al impulso del Perte de Economía Circular y a la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea, así como al respaldo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que ha apoyado el desarrollo del proyecto a través de distintas líneas de ayuda en los últimos años.

El acto ha contado con la participación del CEO de la compañía, Jorge Fernández; la cofundadora de la empresa, Mª Teresa Romero; el director de la oficina Sevilla Open for Business (Ayuntamiento de Sevilla), Manuel Parejo; la directora general de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez; y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, junto a representantes empresariales del sector.

Por otra parte, la consejera ha añadido que "estas instalaciones simbolizan el avance hacia un modelo productivo más sostenible, más eficiente en el uso de los recursos y alineado con los grandes retos medioambientales".

De este modo, la instalación arranca con 40 empleos directos y prevé alcanzar los 60 puestos de trabajo, además de generar en torno a 200 empleos indirectos, contribuyendo de forma "significativa" al desarrollo económico y social del entorno.

Por su parte, el director de la oficina Sevilla Open for Business (Ayuntamiento de Sevilla), ha destacado que "esta nueva planta de reciclaje de RAEE representa un ejemplo claro de cómo es posible combinar desarrollo económico, generación de empleo y sostenibilidad". Asimismo, ha subrayado que "Sevilla está consolidándose como un destino atractivo para inversiones industriales, inversiones tecnológicas e inversiones ligadas a la economía circular".

Asimismo, Parejo ha señalado que se trata de un proyecto alineado con los objetivos de sostenibilidad del ayuntamiento, poniendo en valor la apuesta de Reciclados Store por la ciudad, y señalando que "desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando proyectos que generen valor añadido y contribuyan a un modelo productivo más eficiente, sostenible y responsable".

TECNOLOGÍA PARA TRANSFORMAR RESIDUOS EN RECURSOS

La instalación incorpora una línea integrada de trituración, granulación y clasificación de residuos electrónicos domésticos, con capacidad para tratar hasta 20.000 toneladas/año de residuos, la gran parte de los residuos electrónicos generados en Sevilla y en Andalucía, y alcanzar tasas de recuperación cercanas al 95% de los materiales, incluyendo metales férricos, no férricos y plásticos.

Este proceso permite transformar residuos complejos en materias primas secundarias de alta calidad, reduciendo la necesidad de extracción de recursos naturales y contribuyendo a un modelo productivo más sostenible.

Durante la presentación, el CEO de Reciclados Store ha destacado el carácter "simbólico" de esta inauguración, recordando los inicios de la empresa hace casi quince años. "Lo que hoy inauguramos no es solo una planta de reciclaje, sino la materialización de un sueño que comenzó en la cochera de nuestra casa, con muy pocos recursos pero con una gran convicción", ha asegurado.

Por tanto, "la nueva planta no solo incrementa la capacidad de reciclaje de RAEE, sino que también refuerza el tejido industrial local y europeo, al favorecer el uso de materiales reciclados frente a materias primas vírgenes". El proyecto ha sido diseñado bajo el principio europeo de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente" (DNSH), incorporando sistemas de eficiencia energética, control de emisiones y trazabilidad de los residuos.

Con esta nueva infraestructura, Reciclados Store inicia una nueva etapa orientada a consolidar su posición en el sector y a contribuir activamente a la transición hacia un modelo económico "más responsable".

SOBRE RECICLADOS STORE

Reciclados Store es una empresa sevillana especializada en la gestión integral de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que ofrece soluciones orientadas a la recogida, tratamiento, reciclaje y valorización de materiales. Fundada hace casi 15 años, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido hasta consolidarse como "un actor relevante en el ámbito de la economía circular", prestando servicio a empresas de distintos sectores.

Con sede en Sevilla, Reciclados Store apuesta por la innovación y la eficiencia para transformar residuos en materias primas secundarias, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y la dependencia de recursos naturales. La compañía emplea actualmente a alrededor de 50 profesionales y trabaja para impulsar un modelo productivo "más sostenible".