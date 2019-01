Rojas (IU) avisa de que el dictamen de Patrimonio sobre Altadis supone "un varapalo" a la propuesta del PSOE

Publicado 16/01/2019 17:59:52 CET

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha valorado este miércoles el dictamen emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico sobre la modificación del catálogo de protección de la antigua fábrica de Altadis en el barrio de Los Remedios. Asi, mientras el Gobierno local socialista considera dicho dictamen como un "aval" a la operación negociada con Altadis para reutilizar la planta, cuya producción fue deslocalizada hace ya unos 14 años, Rojas asegura que el documento "deja en evidencia que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), se equivocaba en su propuesta para estos terrenos".

Mientras el documento informado favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio, elaborado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, amplía los espacios a conservar y ciñe la edificación máxima en altura a los límites establecidos para el barrio de Los Remedios, Rojas ha manifestado que en el dictamen, "Patrimonio ha dado a Espadas un varapalo con el acuerdo adoptado, dejando en entredicho lo reflejado en su plan de protección" inicial.

El portavoz de IU ha rememorado que su formación presentó alegaciones a la propuesta inicial de protección de este enclave, -- que abarcaba el edificio principal de la fábrica, conocido como "el cubo", determinados espacios libres de acceso al mismo a cuenta de su arbolado, la capilla que usa la hermandad de las Cigarreras y los jardines de Manuel Ferrand--, para "garantizar la protección del patrimonio industrial, evitar la especulación urbanística y favorecer la participación ciudadana".

Rojas, en ese sentido, ha afirmado que el dictamen de "Patrimonio no hace sino apoyar las propuestas" de IU. "Ya avisamos de que no se puede entender el complejo de forma individualizada y proteger, como pretendía el PSOE, únicamente una parte ínfima de los edificios con argumentos que no se sostenían".

Además, la comisión ha dejado claro, según IU, que es necesario incluir las zonas verdes y espacios libres, "que la propuesta de Espadas obviaba por completo". "Al igual que se olvidaron de la participación, para variar, y ahora se ven obligados a preguntar a los vecinos en un proceso deprisa y corriendo" y anunciado para la segunda quincena de febrero.

"En definitiva, un revés que ahora el PSOE pretende vender como positivo y sacar pecho hablando de avales cuando lo que hace Patrimonio es darle un tirón de orejas por tratar de tirarse en brazos de la especulación urbanística en lugar de plantear la recuperación del patrimonio pensando en los ciudadanos".

El portavoz municipal de IU ha cuestionado igualmente la actitud adoptada por el portavoz del PP ante el escenario planteado por Patrimonio. "No entendemos en base a qué se envalentonan cuando ellos ni fueron capaces de hacer nada en la zona en su día y ni han planteado ninguna alternativa en este mandato. Un ejemplo más de una derecha desnortada con 12 concejales de atrezzo", ha sentenciado.

"El tiempo ha demostrado que tanto Zoido como Espadas estaban empeñados en priorizar los intereses de la multinacional frente a los de la ciudad. Y por ese empeño, por ir contra la realidad... otro mandato perdido para poder poner en valor este complejo industrial de Los Remedios", ha lamentado.

Finalmente, Rojas ha recordado que IU estará "muy vigilante" ante este proceso para que se garantice la protección del patrimonio industrial y el interés general de la ciudad y de un distrito como el de Los Remedios, "que carece de muchos servicios y espacios públicos". "Tenemos modelo de ciudad, hemos demostrado que hay alternativa... no estaría mal que el PSOE escuchara nuestras propuestas de vez en cuando en lugar de mirar continuamente a su derecha", ha rematado.