Romeo Santos y Prince Royce llegan este jueves al Icónica de Sevilla con su gira conjunta 'Mejor Tarde Que Nunca'

Los artistas Romeo Santos y Prince Royce - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Romeo Santos y Prince Royce actuarán este jueves, 25 de junio, en la Plaza de España de Sevilla en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest en su gira conjunta por Europa, titulada 'Mejor Tarde Que Nunca'.

Este "hito sin precedentes" para la música latina y, en particular, para la bachata, reunirá en un mismo escenario a dos artistas influyentes que recorrerán algunas de las principales capitales del continente.

En España, el tour visitará ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, con nuevas fechas europeas que se anunciarán próximamente.

Romeo Santos y Prince Royce compartirán escenario para interpretar canciones de su proyecto conjunto, además de repasar los grandes éxitos que han marcado sus trayectorias individuales.

'Mejor Tarde Que Nunca' ofrecerá una "producción de alto nivel, una puesta en escena diseñada específicamente para esta ocasión y momentos exclusivos que solo podrán vivirse en este tour".

Para completar la velada, la DJ y productora argentina Vilu Gontero, continuará marcando el ritmo en las Endesa Music Session. Su propuesta open format mezcla estilos sin etiquetas.