La ROSS culmina en el Teatro de la Maestranza de Sevilla su temporada dedicada a Mahler con la Sinfonía 6 'Trágica'

El maestro György Györiványi Ráth. Imagen de archivo. - ROSS

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha anunciado que los próximos 21 y 22 de mayo presentará a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza el decimocuarto programa de abono de la temporada, titulado 'Tragedia y enigma', un concierto dedicado a la Sinfonía número 6 en La menor, 'Trágica', de Gustav Mahler.

Según ha detallado la ROSS en una nota de prensa, este programa supone la culminación del eje artístico que la ROSS ha dedicado a Mahler a lo largo de la temporada 2025-2026, en la que el compositor ha ocupado un lugar central. Al frente de este programa estará el maestro György Györiványi Ráth, uno de los principales directores invitados de la temporada junto a la maestra Shi-Yeon Sung.

De esta forma, ha ofrecido la Sinfonía número 2, 'Resurrección', y la Sinfonía número 5, en aras de configurar "un recorrido coherente que encuentra su cierre en la Sexta, una partitura que representa el lado más sombrío y enigmático del autor".

Compuesta entre 1903 y 1904, la Sinfonía número 6 mantiene la estructura tradicional en cuatro movimientos. La obra alterna episodios de gran energía con otros de carácter más íntimo, y presenta una orquestación de gran riqueza, con especial protagonismo de la percusión, tal y como ha detallado la ROSS.

Considerada por muchos como una de las obras más personales de Mahler, la Sexta destaca por "su intensidad emocional y por un final de gran impacto, que deja una profunda huella en el oyente".