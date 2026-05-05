La ROSS ofrece en Sevilla un programa que conecta a Beethoven con Brahms dentro de un nuevo concierto de abono

El director alemán Marc Albrecht dirige a la orquesta. - ROSS

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), ofrece los próximos 7 y 8 de mayo, a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza, su décimotercer concierto de abono de la temporada bajo el título 'De Beethoven a Brahms'. "Será una cita imprescindible que reunirá dos grandes pilares del repertorio sinfónico-romántico, con la participación del reconocido violinista Daniel Lozakovich como solista y la dirección del maestro Marc Albrecht".

El programa resume el recorrido musical que une a dos compositores "fundamentales" del repertorio alemán del siglo XIX. Desde la figura de Ludwig van Beethoven, "que abrió el camino hacia el Romanticismo ampliando las formas clásicas, hasta Johannes Brahms, que recogió esa herencia para desarrollarla con un lenguaje propio", el concierto plantea un "diálogo entre tradición y continuidad" dentro de la historia de la música sinfónica, explica la Orquesta en una nota de prensa.

Así, la velada se abrirá con el 'Concierto para violín en Re mayor, Op. 61' de Ludwig van Beethoven, una de las obras más emblemáticas del repertorio para violín. Compuesto en 1806, este concierto destaca por su "equilibrio entre virtuosismo y expresividad". Su estructura, marcada por una "riqueza melódica excepcional", exige del solista una gran "sensibilidad musical", convirtiendo la pieza en un verdadero diálogo entre el violín y la orquesta.

En esta obra el público podrá disfrutar del talento del solista sueco Daniel Lozakovich, quien está considerado uno de los violinistas más destacados de su generación. A pesar de su juventud, ha construido una sólida trayectoria junto a directores de primer nivel, consolidándose a sus 25 años de edad como una "figura de referencia en la escena internacional".

La segunda parte del concierto estará dedicada a la 'Sinfonía número 1 en Do menor, Op. 68' de Johannes Brahms, "una obra monumental que supuso el esperado debut sinfónico del compositor tras 20 años de trabajo y exigencia personal". Estrenada en 1876, esta sinfonía recoge la herencia de Beethoven y la proyecta hacia un lenguaje propio, "combinando rigor estructural con una intensa carga emocional". Su célebre cuarto movimiento, de carácter triunfal, constituye "uno de los momentos más icónicos del sinfonismo romántico".

Al frente de la ROSS estará el director alemán Marc Albrecht, con una consolidada trayectoria internacional, encargado de conducir un programa que une dos generaciones clave de la tradición sinfónica germana. El mismo programa volverá a interpretarse el sábado 9 de mayo en el Teatro Cervantes de Linares, en el marco del ciclo Andalucía Sinfónica y bajo la dirección del maestro Diego Martín Etxebarria.