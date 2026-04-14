La ROSS une creación contemporánea y grandes clásicos en el XI programa de abono bajo la batuta de Shi-Yeon Sung. - ROSS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) va a ofrecer los próximos 16 y 17 de abril, a las 20,00 horas en el Teatro de la Maestranza, el undécimo concierto de abono de la temporada, titulado El ciervo azul, el pájaro de fuego. El programa, que estará dirigido por la maestra coreana Shi-Yeon Sung y contará con la participación de la pianista Anna Vínnitskaya, propone un recorrido que conecta la creación contemporánea con dos obras clave del repertorio sinfónico.

Según ha informado la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en una nota, Shi-Yeon Sung se reencuentra con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, tras haberla dirigido en las dos temporadas anteriores. Considerada "una de las directoras más destacadas de su generación", fue la primera directora surcoreana en dar el salto al podio de orquestas de referencia internacional como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Radio France, la Filarmónica de Los Ángeles o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, consolidando una trayectoria en escenarios de primer nivel.

Abrirá el programa Kauyumari, de Gabriela Ortiz, ganadora de un Grammy en 2024. La obra está inspirada en la cosmovisión del pueblo huichol. El título hace referencia al ciervo azul, figura central en sus creencias, y la partitura traduce ese universo simbólico en un lenguaje orquestal de gran riqueza rítmica y tímbrica, con una marcada presencia de elementos que evocan lo ritual y lo ancestral desde una perspectiva contemporánea.

A continuación, se interpretará el Concierto para piano número tres en Re menor, Op. 30 de Serguéi Rachmáninov, "una de las obras más exigentes del repertorio pianístico". Compuesto en 1909, el concierto destaca por su complejidad técnica y el equilibrio entre el protagonismo del solista y la masa orquestal, articulando un discurso de gran amplitud expresiva y desarrollo estructural.

Por otra parte, la pianista rusa Anna Vínnitskaya será la encargada de afrontar esta partitura. Ganadora del Concurso Reina Elisabeth de Bruselas, mantiene una sólida presencia en las principales salas de conciertos internacionales. Su repertorio abarca desde el gran repertorio romántico hasta la música del siglo XX, y su actividad combina interpretaciones como solista con orquestas de primer nivel y una destacada labor pedagógica.

Por último, para cerrar el repertorio del concierto, la ROSS interpretará la "famosísima" Suite El pájaro de fuego de Ígor Stravinski, una obra que está considerada como "una de las más influyentes del repertorio del siglo XX". La pieza recoge algunos de los números más representativos del ballet original, estrenado en 1910, y destaca por su riqueza orquestal, el uso innovador del color y el contraste entre secciones de gran lirismo y otras de fuerte impulso rítmico.