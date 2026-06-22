El sector logístico de Sevilla pide los mismos salarios que el resto de Andalucía: "La patronal solo da pequeños pasos"

Protesta de los trabajadores del sector logístico de la provincia a las puertas del Palacio de San Telmo - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han reclamado de nuevo este lunes, 22 de junio, un "convenio justo" en el sector de los operadores logísticos y que los salarios que se perciben en Sevilla "se equiparen" con los del resto de provincias andaluzas". "No se pide otra cosa. La patronal hasta ahora no se pronuncia claramente y solo da pequeños pasos, y eso no se puede tolerar, por lo que vamos a pelear por lo que nos corresponde justamente".

Así lo ha expresado el responsable de CGT en la empresa logística que opera para Carrefour, en declaraciones a los medios durante el acto de protesta convocado por CCOO en apoyo a los trabajadores del sector, movilización que ha tenido lugar a las puertas del Palacio de San Telmon, sede del Gobierno andaluz.

En esa línea se ha manifestado su compañera sindical en Amazon. "Desde CGT queremos un acuerdo que no esté firmado en los despachos y sí que cuente con los trabajadores", ha afirmado al respecto.

La protesta ha contado con el respaldo de varios formaciones políticas, como Adelante Andalucía. En este sentido, su portavoz, José Ignacio García, ha mostrado su apoyo a los trabajadores del sector y ha pedido la equiparación salarial de la plantilla de Sevilla con respecto a otras provincias de España.

"Que la patronal se siente aquí y explique qué razón hay para que los trabajadores de Sevilla cobren menos que el resto. No hay ninguna razón más que porque son unos rateros y unos aprovechados", ha afirmado en una atención a los medios en el marco de la manifestación.

Asimismo, ha lamentado que el PP no apoye las reivindicaciones de los trabajadores y le ha señalado por "estar del lado de la patronal". "Si el Partido Popular y Vox verdaderamente tuvieran prioridad nacional, prioridad para los andaluces, cogerían y pondrían a la patronal de la logística firme y dirían ustedes tienen que aceptar lo que dicen los trabajadores", ha subrayado.

APOYO DE IU Y DE PODEMOS

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha subrayado que este conflicto afecta a "más de 8.000 trabajadores que luchan por condiciones laborales dignas y un salario que sea acorde al propio crecimiento de un sector que, desde 2019, ha crecido entre el 40 y el 70%".

Maíllo ha denunciado que los salarios del sector "no han subido ni mucho menos en esos términos, y tampoco han subido comparativamente con otros sectores", y ha puesto de relieve que los trabajadores de Sevilla cobran "un 25% menos" de lo que cobran sus compañeros de sector "en Granada o en Málaga", y "un 40% menos" que en provincias como Toledo o Guadalajara.

De esta manera, ha considerado "absolutamente justa" esta "lucha" que han emprendido los trabajadores de Sevilla, que desde Por Andalucía e IU apoyan, según ha querido dejar claro antes de apostillar que "nadie va a la huelga por capricho", y que estas personas "lo hacen por necesidad, por dignidad laboral, para mejorar un servicio que tiene que tener calidad" en forma de "buenas condiciones de trabajo" para quienes "cargan, distribuyen y permiten que los productos lleguen a todas las tiendas, a todas las casas y familias", según ha subrayado.

Por ello, ha expresado su deseo de que la patronal del sector se reúna este lunes con los trabajadores y "acepte unas condiciones que mejoran el servicio porque mejoran la calidad de vida y las condiciones materiales de unos trabajadores sin los cuales no funciona nada", según ha zanjado Antonio Maíllo.

También se ha unido a la manifestación de este lunes la eurodiputada y secretaría política de Podemos, Irene Montero, quien ha calificado el trabajo de la plantilla como "esencial" con unos salarios de "auténtica miseria".

"Trabajan para empresas que tienen muchísimos beneficios hablamos de Seur, de OHL, o de Amazon cuyo jefe, Jeff Bezos, es uno de los hombres más ricos del mundo", ha destacado.

En esta línea, ha pedido una mejora salarial de la plantilla que venga acompañada con el reconocimiento de la peligrosidad del empelo y los complementos salariales que les correspondan.