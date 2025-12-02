Seis detenidos y más de 3 toneladas de hachís intervenidas al desarticular una organización criminal en Sevilla

Efectos sustraídos durante la desarticulación por parte de la Policía Nacional de una banda dedicada a traficar con sustancias estupefacientes. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha anunciado este martes que ha desarticulado en Sevilla una banda dedicada a traficar con sustancias estupefacientes recibidas a través del río Guadalquivir y ha detenido a seis de sus miembros por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Durante los registros llevados a cabo, se han intervenido más de 3 toneladas de hachis, 20 kilogramos de cogollos y plantas de marihuana, cocaína, dos vehículos deportivos de alta gama, una furgoneta utilizada para el trasporte de la droga, un chaleco antibalas y una placa de la Guardia Civil.

Según ha apostillado el Cuerpo en una nota, parte de la mercancía que recibían se distribuía a nivel local, para el menudeo en la zona, dándole al resto de la misma salida al extranjero, mediante envíos ilegales de paquetería.

Además, ha enmarcado que operaban en el mencionado río como vía principal para la recepción y traslado de sustancias estupefacientes y desempeñaba un papel logístico de intermediación entre la costa andaluza y las rutas de exportación continental.

La investigación, prosigue el Cuerpo, comenzó este verano y su avance permitió confirmar la existencia de una sólida infraestructura destinada al almacenamiento, manipulación y distribución de droga.

Con ella, se comprobó que la organización destinaba parte del cargamento a la venta local al por menor, junto con la mercancía obtenida también de diferentes plantaciones de marihuana distribuidas en distintos puntos de la ciudad, mientras que el resto se preparaba para su exportación a terceros países.

Para ello, empleaban según la Policía, el método del envío camuflado mediante paquetes remitidos bajo el nombre y dirección de empresas reales, un proceso del que se encargaba un matrimonio residente en la barriada del Aeropuerto viejo, responsables de gestionar y encubrir los envíos.

Finalmente, concluye el Cuerpo, los seis detenidos han sido puestos a disposición judicial, junto a los efectos, a disposición de la Autoridad Judicial, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.