Semana Santa de Sevilla 2026: Horarios e itinerarios completos de un Miércoles Santo con nuevo orden en la nómina

Archivo - Paso de La Piedad de la Hermandad del Baratillo de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Miércoles Santo vuelve a cambiar de orden en la nómina este 2026. El Carmen Doloroso mantiene el primer puesto en su paso en Carrera Oficial en que entrará en segundo lugar el Buen Fin seguido de La Sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo, Los Panaderos, Cristo de Burgos y las Siete Palabras.

HORARIOS E ITINERARIOS COMPLETOS

El Carmen Doloroso (Parroquia de Ómnium Sanctórum)

Salida del templo: 14,45 horas.

Venia en Campana: 16,43 horas.

Entrada del palio: 0,00 horas.

Recorrido: Feria, Peris Mencheta, Mata, Belén, plaza Alameda de Hércules (bulevar), Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Córdoba, Lineros, Puente y Pellón, plaza de la Encarnación (lado oeste), Alcázares, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, Madre María Purísima de la Cruz, Feria, Guadiana, Peris Mencheta y Feria.

El Buen Fin (Iglesia Franciscana de San Antonio de Padua)

Salida del templo: 15,00 horas.

Venia en Campana: 17,12 horas.

Entrada del palio: 23,30 horas.

Recorrido: San Vicente, plaza de San Antonio de Padua, Marqués de la Mina, Alcoy, Eslava, plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lado de la Catedral), Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, plaza del Museo (lado oeste) y San Vicente.

La Sed (Parroquia de la Concepción)

Salida del templo: 12,00 horas.

Venia en Campana: 17,47 horas.

Entrada del palio: 2,30 horas.

Recorrido: Cristo de la Sed, Cardenal Lluch, avda. de Eduardo Dato, Hospital de San Juan de Dios, avda. de Eduardo Dato, Jiménez Aranda, Luis Montoto, Puerta de Carmona, Muro de los Navarros, Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, calle Alfalfa, Águilas, plaza de Pilatos, San Esteban, Puerta de Carmona, Luis Montoto, Benito Mas y Prat, Rico Cejudo, Goya, Alejandro Collantes, Cardenal Lluch y Cristo de la Sed.

San Bernardo (Parroquia de San Bernardo)

Salida del templo: 14,15 horas.

Venia en Campana: 18,36 horas.

Entrada del palio: 0,25 horas.

Recorrido: calle Santísimo Cristo de la Salud, Gallinato, calle San Bernardo, avda. de Eduardo Dato, puente de San Bernardo, Demetrio de los Ríos, Puerta de la Carne, Santa María la Blanca, San José, plaza Ntro. P. Jesús de la Salud, plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y Pabón, Cabeza del Rey Don Pedro, Candilejo, calle Alfalfa, plaza de La Alfalfa, Ángel María Camacho, plaza de la Pescadería, Cuesta del Rosario, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Catedral, Archivo de Indias y muralla del Alcázar), Joaquín Romero Murube, plaza de La Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, Fabiola, Madre de Dios, San José, Santa María la Blanca, Puerta de la Carne, Demetrio de los Ríos, puente de San Bernardo, avda. de Eduardo Dato, calle San Bernardo, Santo Rey y calle Santísimo Cristo de la Salud.

La Lanzada (Iglesia de San Martín)

Salida del templo: 17,50 horas.

Venia en Campana: 19,43 horas.

Entrada del palio: 0,57 horas.

Recorrido: plaza de San Martín, Saavedras, Alberto Lista, Conde de Torrejón, Europa, Amor de Dios, plaza Alameda de Hércules, Trajano, Santa Bárbara, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, calle San Andrés, Cervantes y plaza de San Martín.

El Baratillo (Capilla de la Piedad)

Salida del templo: 17,10 horas.

Venia en Campana: 20,14 horas.

Entrada del palio: 1,30 horas.

Recorrido: Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, plaza de la Magdalena, Méndez Núñez, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe y Adriano.

Los Panaderos (Capilla de San Andrés)

Salida del templo: 19,45 horas.

Venia en Campana: 21,23 horas.

Entrada del palio: 2,10 horas.

Recorrido: Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), Alfonso XII, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Cuna y Orfila.

El Cristo de Burgos (Parroquia de San Pedro)

Salida del templo: 19,25 horas.

Venia en Campana: 22,01 horas.

Entrada del palio: 2,15 horas.

Recorrido: plaza de San Pedro, Santa Angela, San Juan de la Palma, Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedras, plaza de San Martín, Cervantes, plaza de San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, plaza de Jesús de la Pasión, Alcaicería de la Loza, plaza de La Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos y plaza de San Pedro.

Las Siete Palabras (Parroquia de San Vicente)

Salida del templo: 20,50 horas.

Venia en Campana: 22,26 horas.

Entrada del palio: 2,40 horas.

Recorrido: Cardenal Cisneros, calle Jesús de la Vera-Cruz, Baños, plaza de la Gavidia, plaza de La Concordia, Las Cortes, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, ÓDonnell, Campana, plaza del Duque de la Victoria, Alfonso XII, Santa Vicente María, Virgen de los Buenos Libros y Cardenal Cisneros.