El Senado rechaza la moción para recuperar la titularidad pública de la Dehesa de Tablada defendida por PSOE de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo. Vista de la dehesa de Tablada. - MESA DE TABLADA - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha rechazado este martes, 26 de mayo, la moción presentada por el Partido Socialista (PSOE) para la recuperación de la Dehesa de Tablada de Sevilla con el fin de constituir un parque metropolitano verde y público, con nueve votos a favor de la propuesta, 17 en contra y tres abstenciones.

Según ha asegurado el senador socialista encargado de defender la moción, Antonio Muñoz, tras ser rechazada la propuesta, el PP "mantiene abiertas las expectativas urbanísticas en los terrenos" y sigue "alineado con intereses especulativos que ponen en riesgo la seguridad de la ciudad".

En su defensa, Muñoz ha incidido en que la Dehesa de Tablada, calificada como "Suelo No Urbanizable de Especial Protección" en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006, al ser una vega inundable del Guadalquivir, tiene un "importante valor ambiental" al albergar a "numerosas especies animales y vegetales protegidas", por lo que, según ha considerado, "no se puede construir donde no se debe".

En ese sentido, la también senadora socialista Eva Patricia Bueno ha defendido que este espacio protege a la capital y los municipios ribereños de posibles inundaciones, al tiempo que ha afirmado que Tablada "nunca debió dejar de ser público", en referencia a la venta realizada por el Ministerio de Defensa "al capital privado" en 1997.

Asimismo, Muñoz ha afeado al Gobierno municipal de "reabrir el debate" en torno a este espacio, de manera que "el consenso social e institucional sobre la gestión de Tablada parece haber desaparecido desde la llegada del actual equipo de gobierno".

En consecuencia, el Grupo Socialista en el Senado ha instado al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla y a la Diputación a "suscribir un gran pacto verde" para la futura declaración de la Dehesa de Tablada como "Parque Metropolitano", en cumplimiento de lo previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (Potaug) de la ciudad.

Además, ha solicitado la creación de un consorcio público de gestión, con participación de las administraciones y de las entidades ciudadanas, para garantizar la recuperación de la titularidad pública del terreno y su "vocación de gran espacio verde, abierto y accesible a la ciudadanía".

Por contra, el senador del Partido Popular (PP) Francisco Javier Márquez ha negado que existan "pelotazos urbanísticos" en la dehesa, y ha añadido que "pelotazo es guardar zafiros y rubíes en la caja fuerte del expresidente Zapatero".

En esa línea, el senador 'popular' ha afirmado que esta moción "tendría que haber sido inadmitida", al tratarse de un asunto sobre Sevilla. "Es un asunto de la legislación municipal y el Senado no tiene competencias", ha apostillado Márquez, que ha asegurado que la moción supone una "falta de respeto a los sevillanos, dado que tendría que aprobarse en ese Ayuntamiento". "El PP propone que Tablada sea lo que decidan los sevillanos, sea zona verde o no, pero el Senado no pinta nada", ha concluido.

En contexto, la moción presentada por el Grupo Socialista para "blindar Tablada" como Parque Metropolitano, ante la reapertura de la que acusan al Gobierno municipal, del debate urbanístico sobre la dehesa "en contra de la ley, el sentido común y el deseo de la ciudad".