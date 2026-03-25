Señalado para octubre de 2027 en Sevilla el juicio contra la madre del niño de Morón

El padre del menor desaparecido en 2021 en Morón de la Frontera, Antonio Barroso. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla ha fijado para el 18 de octubre de 2027 el inicio de la vista oral destinada a resolver el caso de la desaparición del niño de Morón de la Frontera (Sevilla), que tuvo lugar hace cuatro años. El juicio, así, se celebrará un año y siete meses después de la audiencia previa al juicio, que tuvo lugar el pasado dos de marzo.

Según consta en la diligencia de ordenación, emitida el pasado 13 de marzo y recogida por Europa Press, las sesiones del juicio oral se desarrollarán, posteriormente, los días 19, 22, 25, 26 y 29 del referido mes de 2027.

Cabe destacar que, durante la audiencia previa a la celebración del juicio, el letrado que representa al padre del menor defendía que la madre del mismo, principal acusada de su desaparición, "tenía una posición garante, de privilegio" dado que "cuidaba del menor" y era "consciente" de las "consecuencias" al "retirar la medicación".

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