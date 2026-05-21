Serenos en Sevilla: Estos son los nuevos barrios que contarán con agentes cívicos desde este jueves

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a varios agentes cívicos. - AYTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que, desde este jueves, los barrios de Consolación, Las Almenas, Pino Montano y San Diego, en la zona norte de la ciudad, se incorporan al mapa de actuación de los agentes cívicos, que contarán con 14 nuevos serenos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con esta última ampliación, el servicio cuenta ya con 64 serenos y tres coordinadores en activo, lo que supone 14 agentes más que al inicio del programa.

Asimismo, desde la puesta en marcha del servicio, los serenos han realizado más de 3.000 acompañamientos a ciudadanos y han cursado casi 1.000 avisos y derivaciones al Cecop, la Policía Local o los Bomberos ante incidencias de diversa índole.

En este sentido, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha afirmado que avisaron que los serenos "venían para quedarse y que llegarían a todos los rincones de Sevilla". "Los serenos funcionan, los sevillanos los han adoptado como suyos, y eso nos obliga a seguir ampliando el servicio", ha explicado Sanz.

Los agentes cívicos desarrollan una labor "preventiva y de proximidad" todas las noches del año de 23,00 a 7,00 horas, que incluye informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, detectar incidencias en el mobiliario urbano y actuar como primer enlace con los servicios de emergencia, pero "en ningún caso" sustituyen a la Policía Local, sino que "los complementan".

La mayoría de contrataciones, más de 40 de ellas, se han realizado a personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, en el marco de la estrategia Eracis+, una estrategia cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus.

En contexto, el servicio de serenos arrancó en diciembre de 2023 como proyecto piloto con 18 agentes y dos coordinadores desplegados en doce barrios del Casco Histórico. En octubre de 2025 se produjo la primera expansión, que lo llevó a 50 agentes y 29 zonas de la ciudad, con una inversión de 2,6 millones de euros.