Sevilla acoge el ‘Rescue Great Day 26’, encuentro internacional de rescate en altura con 38 equipos de 14 países

El 'Rescue Great Day 26. Sevilla, ciudad del rescate'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'Rescue Great Day 26. Sevilla, ciudad del rescate' se celebra este miércoles y jueves, así como el 1 y 2 de mayo, con pruebas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. El evento, cuyo objetivo es reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacitación de los servicios públicos de emergencia, está organizado principalmente por el Ayuntamiento de Sevilla y el Servicio de Bomberos.

En esta edición participan 38 equipos --integrados por siete miembros cada uno-- procedentes de 14 países, además de contar con la intervención de 50 jueces. Todos ellos son profesionales de emergencias, entre bomberos, militares y voluntarios de grupos especializados en rescate en medio natural, con el objetivo común de perfeccionar su cualificación técnica para ofrecer la mejor respuesta en situaciones reales, según ha informado el Consistorio.

A lo largo de las cuatro jornadas se han diseñado distintos supuestos prácticos basados en escenarios reales de rescate. En cada uno de ellos, los participantes no solo serán evaluados, sino que también podrán intercambiar conocimientos y experiencias sobre la mejor forma de afrontar estas intervenciones, teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, la organización, la técnica, la atención a la víctima, la comunicación, la actitud y el tiempo de respuesta.

El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha asistido a la recepción oficial de los equipos participantes junto al jefe de Bomberos de Sevilla, Luis López, y Miguel Carranco, responsable de la Unidad de Rescate en Altura. El acto, celebrado en el Palacio de los Deportes de San Pablo, ha contado con la presencia de los equipos inscritos, entre ellos el de Japón, que participa por primera vez en esta competición.

Flores ha anunciado que el Ayuntamiento firmará un convenio de colaboración con la organización del evento para "formalizar el impulso que desde el Consistorio se le da a este tipo de iniciativas y apoyar a nuestros bomberos que son un referente mundial también en el rescate en altura. Además este convenio garantizará que Sevilla sea la sede oficial de este gran encuentro del rescate que vuelve a convertir a nuestra ciudad en un escaparate internacional".