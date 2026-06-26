Sevilla aprueba la renovación de calzadas en cuatro parques empresariales y dotar de climatización al Mercado del Arenal

Archivo - Imagen de recurso del Parque Empresarial PICA, en la Carretera Amarilla - PICA - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

vEl Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado las obras de renovación de la pavimentación de calzadas que se ejecutará en las próximas semanas en cuatro parques empresariales de la ciudad, dentro del plan de mejora e impulso a la actividad en los polígonos industriales que ha puesto en marcha el Gobierno de José Luis Sanz durante este mandato.

En concreto, estas actuaciones suponen para el Consistorio una inversión total de 357.216 euros con los que se mejorarán diversas vías estratégicas de los parques empresariales Store (calle Gramil), El Pino (calles Pino Albar y rotonda en calle Pino Estrobo), Calonge (calle Automoción) y el acceso al polígono Nuevo Calonge, detalla en un comunicado.

Estas repavimentaciones permitirán renovar los firmes de calzadas especialmente deterioradas tras los episodios de fuertes lluvias de los últimos meses. Con esta actuación, el gobierno de Sanz continúa ejecutando el cronograma de mejoras programadas para los polígonos industriales sevillanos con el objetivo de favorecer la fijación empresarial, la atracción de nuevas inversiones industriales y el crecimiento del tejido productivo y laboral de Sevilla.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también la contratación de la redacción del proyecto básico de ejecución, estudio de seguridad y salud y certificado de eficiencia energética de las obras de conservación y climatización del Mercado de Abastos del Arenal. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 55.886 euros, IVA incluido, y supone el primer paso administrativo y técnico imprescindible para poder acometer posteriormente las obras.

Se trata de una actuación especialmente relevante porque el Mercado del Arenal es actualmente el único mercado de abastos de Sevilla que carece de climatización centralizada, una circunstancia que venía siendo una demanda histórica de los comerciantes.

El contrato permitirá disponer del documento técnico necesario para licitar después una obra que no se limitará a instalar climatización, sino que abordará una intervención más amplia de conservación, modernización y mejora de las instalaciones del mercado.

El proyecto deberá definir la nueva instalación de climatización y su puesta en servicio, con maquinaria con bomba de calor y recuperador, además de estudiar la capacidad de la acometida eléctrica, las necesidades energéticas y la adecuación del sistema de ventilación de los espacios situados bajo bóvedas y lucernarios.

Como referencia técnica inicial, se contempla una estimación de presupuesto de ejecución material de 765.000 euros para las obras. No obstante, esta cifra no constituye el coste definitivo de la actuación, ya que el importe final deberá concretarse una vez redactado el proyecto básico y de ejecución, con la definición completa de las soluciones técnicas, mediciones, materiales y actuaciones necesarias.

MANTENIMIENTO RESTO DE MERCADOS

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el gasto y los pliegos para contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejora del estándar ambiental de las instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria, cámaras frigoríficas y cortinas de aire de los mercados de abastos municipales en gestión directa durante los años 2027 y 2028.

Se trata de un contrato de continuidad, que ya se viene realizando en ejercicios anteriores, y que permite mantener operativo el servicio de climatización, frío industrial y cortinas de aire de los mercados municipales de gestión directa. Este contrato cuenta con un presupuesto total de 175.111 euros, IVA incluido, distribuido en dos anualidades de 87.555 euros, y tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de frío y de las cortinas de aire de los mercados, así como resolver las incidencias y averías que puedan producirse.

Con estos dos expedientes, el Ayuntamiento refuerza su línea de trabajo para mejorar los mercados de abastos municipales, combinando una actuación estratégica y largamente demandada en el Mercado del Arenal con el mantenimiento ordinario de las instalaciones esenciales del conjunto de mercados de gestión directa.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha manifestado al término de la Junta de Gobierno que "Sevilla está en marcha y seguimos trabajando semana a semana por la mejora de nuestra ciudad y en esta ocasión hemos aprobado importantes inversiones en dos de los principales actores económicos y dinamizadores de Sevilla: sus parques empresariales y mercados de abastos que son una prioridad para el gobierno de Sanz".