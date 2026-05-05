Sevilla avanza en el nuevo desarrollo residencial e industrial 'Puerta Norte' y aprueba el 'Plan contra el ruido'

Imagen de recurso de pisos en contrucción. - EUROPA PRESS

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de la propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito SUNS-DMN-01, conocido como 'Nodo Logístico Norte' y que pasará a denominarse 'Sevilla Puerta Norte'. La iniciativa plantea incorporar el uso residencial en este sector de aproximadamente 201 hectáreas, "manteniendo su carácter productivo y logístico, pero permitiendo un desarrollo más equilibrado mediante la compatibilidad de usos".

La propuesta no altera la clasificación del suelo, que sigue siendo urbanizable sectorizado, sino que actualiza sus condiciones para adaptarlas al contexto actual. Además, responde a la necesidad de actualizar el planeamiento vigente, que vinculaba el desarrollo de esta zona norte al traslado de Mercasevilla, una operación que los responsables de dicha entidad han confirmado que no se llevará a cabo, destaca en una nota de prensa.

Ante este nuevo escenario, la Gerencia de Urbanismo plantea aprovechar este suelo clasificado como urbanizable en una zona estratégicamente ubicada y bien conectada para paliar el déficit de vivienda en el Distrito Norte. Entre los principales aspectos la propuesta establece que 'Sevilla Puerta Norte' mantenga una reserva mínima del 40% de su superficie para usos productivos, especialmente aquellos vinculados a la logística por su proximidad a la estación de mercancías de Majarabique.

En este sentido, el resto del ámbito se abrirá al uso residencial, permitiendo la creación de un tejido urbano compacto que incluya vivienda protegida para responder a la demanda habitacional actual, espacios libres asociados al nuevo Acceso Norte y al Cortijo Majarabique el Chico, formando parte del sistema verde metropolitano. Además este sector se beneficiará de infraestructuras ya existentes o proyectadas, como la SE-20, el Acceso Norte y la futura Línea 3 del Metro.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo de este sector podría generar entre 1.000 y 1.500 empleos directos durante las fases de urbanización y edificación, así como 400 y 600 empleos permanentes en su consolidación posterior, entre comercios, servicios o mantenimiento. La propuesta se enmarca en los criterios establecidos por la normativa autonómica y los instrumentos de planificación vigentes, que promueven la sostenibilidad, la cohesión territorial y la adaptación del planeamiento a nuevas realidades urbanas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa trabajando en la actualización de sus instrumentos urbanísticos, orientándolos a un desarrollo más flexible y acorde con las necesidades actuales de Sevilla.

'PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO'

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha aprobado definitivamente el Plan de Acción contra el Ruido (PAR) que busca reducir la contaminación acústica en la ciudad y mejorar la calidad de vida de los sevillanos. Este plan, puesto en marcha por primera vez en la ciudad, responde a las exigencias de la normativa europea y nacional y se basa en los datos del último Mapa Estratégico de Ruido de Sevilla que revela que el tráfico viario es el principal foco de ruido en la capital.

Al respecto, más de 518.000 sevillanos están expuestos a niveles de ruido superiores a los 55 decibelios durante el día, mientras que alrededor de 351.000 soportan niveles nocturnos por encima de los 50 decibelios, afectando directamente al descanso. Además, cerca del 29% de la población supera los objetivos de calidad acústica durante la noche.

Para revertir esta situación, el plan se articula en torno a tres grandes ejes: la promoción de una movilidad sostenible, la adaptación de las infraestructuras urbanas y el refuerzo de la vigilancia y protección acústica.

Entre las principales medidas destacan la ampliación del transporte público eléctrico con la puesta en marcha de la futura Línea 3 del Metro y la ampliación de la red del Tranvibús (100% eléctrico y silencioso). Asimismo, se consolidarán las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en La Cartuja, Triana y el Casco Antiguo y el impulso de la red ciclista.

Asimismo, se sustituirá el pavimento tradicional por asfalto fonoabsorbente en vías críticas como la Ronda Urbana Norte y la Avenida de La Palmera para reducir el ruido de rodadura y se ampliarán zonas de tráfico calmado (Zonas 30 y 20) y y se reforzará el control mediante radares foto-rojo y cinemómetros.

El plan también contempla la protección de "zonas tranquilas" en la ciudad, que serán preservadas como espacios de descanso mediante barreras vegetales y limitaciones al tráfico para asegurar niveles de ruido por debajo de los 50-55 dBA. Se trata de diez espacios de especial protección, denominados pulmones sonoros, entre los que se encuentran el Parque del Alamillo, los Jardines de los Reales Alcázares y el Parque Infanta Elena.

El Plan asume los compromisos del Zero Pollution Plan de la Unión Europea y las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que su ejecución permitirá reducir más de 12.700 casos de molestias crónicas y prevenir casi 5.000 casos de alteraciones del sueño. Además, se proyecta evitar 155 casos anuales de enfermedades cardiovasculares derivadas del estrés acústico.

El PAR contará con una inversión aproximada de 10 millones de euros en los próximos cinco años --destinados a carriles bici, asfaltos especiales y sistemas de control ZBE--, con un retorno social estimado superior a los 188 millones de euros gracias al ahorro en costes sanitarios y la mejora del bienestar ciudadano.