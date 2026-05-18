Sevilla celebra hasta el 31 de mayo la 6ª Ruta Gastronómica Sin Gluten con la participación de 52 establecimientos

Presentación de sexta edición de la Ruta Gastronómica Sin Gluten. - AYTO SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Red Sevilla Sin Gluten (RSSG), ha presentado este lunes la sexta edición de la Ruta Gastronómica Sin Gluten de Sevilla, una iniciativa que reunirá hasta el 31 de mayo a 52 establecimientos de la ciudad, ocho más que en la edición de 2025, con propuestas gastronómicas adaptadas para personas celíacas y sensibles al gluten.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la presentación ha tenido lugar en el restaurante Abades Triana y ha contado con la participación de la delegada de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, junto a representantes de los establecimientos participantes, alumnado y docentes de la Escuela de Hostelería.

Durante el acto, Gastalver ha destacado "el compromiso con una oferta gastronómica cada vez más inclusiva, segura y accesible para todas las personas". En este sentido, ha señalado que la ruta se ha consolidado como "una referencia en la ciudad" por la "importante labor de sensibilización y visibilidad que realiza en torno a la enfermedad celíaca".

De esta forma, la sexta edición incorpora ocho nuevos establecimientos y ofrecerá propuestas específicas creadas para la ocasión, como menús degustación, tapas, repostería, helados, desayunos y "platos innovadores" completamente libres de gluten.

Asimismo, su celebración coincide con el Día Nacional de la Enfermedad Celíaca, que se celebra el 16 de mayo, y tiene como objetivos "mejorar la calidad de vida de las personas celíacas, promocionar el trabajo de la Red Sevilla Sin Gluten y dar visibilidad a los establecimientos adheridos al programa".

Además, la ruta contará con herramientas digitales como el mapa geolocalizado de establecimientos, disponible en la aplicación móvil de la RSSG y en la web oficial, así como concursos y sorteos para fomentar la participación ciudadana.

Entre las actividades previstas se incluyen un concurso en Instagram para compartir el denominado 'Momento Rutero' y sorteos de experiencias gastronómicas, lotes de productos y entradas de ocio para quienes participen a través de la aplicación oficial.