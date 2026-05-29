Sevilla conmemora San Fernando este sábado con la entrega de las 30 Medallas de la Ciudad en Fibes

Archivo - Medalla de la ciudad de Sevilla. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla hará entrega de las distinciones para el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, este sábado, 30 de mayo, una cita en la que el Consistorio va a distinguir a 30 personas y entidades con la medalla de Sevilla, así como el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo y el torero Morante de la Puebla recibirán el título de Hijo Predilecto.

El acto tendrá lugar en una gala que tiene como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), si bien los reconocimientos fueron aprobados en sesión extraordinaria y de forma unánime en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado 14 de mayo. Así, según han confirmado a esta agencia fuentes municipales, serán los presentadores Juan y Medio y Eva Ruiz los encargados de dirigir la gala.

LISTA COMPLETA DE DISTINCIONES

Al margen de los ya citados hijos predilectos de la ciudad, Casa Palacios y el establecimiento Blanco Cerrillo han sido reconocidos por ser "referentes de la hostelería que cumplen un siglo de vida", así como el bar El Tremendo, en concreto, las hermanas María del Rocío y Carmen Padilla "por los más de 60 años detrás de la barra de esta institución en la hostelería sevillana"; también como espacio emblemático tendrá un reconocimiento la histórica papelería Ferrer, en la céntrica calle Sierpes.

En la categoría de 'Contribución a la ciencia y la salud', la distinción ha recaído en Rosa Ostos, jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, y en Margarita Cabanas, jefa de servicio de la Unidad de Oftalmología del Virgen del Rocío.

El jinete olímpico sevillano Luis Astolfi ha sido distinguido en el apartado de 'Méritos deportivos', junto al Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que "ha hecho historia al ascender a la primera división del balonmano nacional"; y por su 'Trayectoria profesional', el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos y presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, fundador en 1986 del Instituto Hispalense de Pediatría, y la directora de BBVA España, Cristina de Parias,

En la modalidad de 'Impulso económico y empresarial' han sido distinguidos el grupo Inmobiliaria del Sur (Insur) por su "contribución al crecimiento económico de la ciudad"; el presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera, "por su liderazgo ejemplar, basado en el emprendimiento basado en el mundo de los seguros desde hace más de 40 años"; Agro Sevilla, "presente en 80 países y convirtiéndose en un referente mundial en el sector agroalimentario", y la empresaria Rocío Medina, del Grupo Medina, calificada por el alcalde como "ejemplo de talento femenino, de liderazgo, innovación y compromiso con una agricultura moderna y sostenible".

En cuestión de 'Labor emprendedora y talento sevillano', recogerán la medalla el empresario sevillano y fundador de la conocida marca 'Scalpers', Borja Vázquez; la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, por el equipo Andalucía Racing Team (ARUS), "ejemplo de talento, innovación y de la formación de los jóvenes sevillanos" y la compañía aeroespacial 'Alter Technology', por "su participación en el último proyecto que ha visitado la Luna, a la vanguardia de la aeronáutica aeroespacial en nuestro país y en Europa", ha remarcado Sanz.

Por el fomento del arte, la cultura y el patrimonio serán destacados la galerista Juana de Aizpuru, una "figura decisiva que convirtió Sevilla en la capital de vanguardia de la industria artística"; a título póstumo, el humorista Pepe Da Rosa, por "trasladar el humor sevillano y andaluz a toda España"; la bailaora Pepa Montes y el guitarrista Ricardo Miño, dos "embajadores del alma del flamenco sevillano en los escenarios de todo el mundo", y el arquitecto y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfonso Jiménez Martín, por llevar "toda una vida dedicada a conservar y engrandecer el patrimono histórico" de la ciudad.

En referencia al fomento de las tradiciones de Sevilla recibirán la Medalla de la Ciudad la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol y la Asociación Cultural Cabalgata Su Eminencia, que representa la fuerza de los barrios de Sevilla". Por su labor social, la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, en Torreblanca; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Club Deportivo Padre Pío por "llevar el deporte base a todos los barrios" y el citado Hogar Nazaret.

Por último, en la categoría de 'Labor comunicativa' serán distinguidos el periodista y director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, "que estuvo 22 años al frente de este periódico centenarios", y el también periodista Carlos Colón, por relatar "a diario la ciudad, como nadie lo hace".