Sevilla se prepara para vivir el Corpus Christi 2026 con "una amplia programación"

Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, ha diseñado una completa programación de actividades para acompañar la celebración del Corpus Christi 2026, una de las festividades más antiguas, solemnes y representativas del calendario sevillano.

De esta manera, tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha señalado que "el Corpus Christi es una de las grandes señas de identidad de Sevilla y desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para reforzar su dimensión religiosa, cultural y patrimonial, ofreciendo a sevillanos y visitantes una programación de calidad que contribuya a engrandecer esta Fiesta Mayor".

Alés ha subrayado además que "queremos que la ciudad viva intensamente los días previos a la procesión con propuestas musicales, culturales y tradicionales que complementen el extraordinario patrimonio humano y devocional que rodea al Corpus de Sevilla".

Entre las principales novedades de este año destaca la renovación completa de los gallardetes que exornarán el recorrido de la procesión.

La Delegación de Fiestas Mayores ha realizado 96 nuevos gallardetes en tejido rojo serigrafiado a doble cara, diseñados por José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento.

En una de sus caras figura la imagen de la Fe que corona la Custodia de la Catedral de Sevilla junto a la inscripción "Animosa firmat fides praeter rerum ordinem", mientras que en la otra aparece el escudo del Cabildo Catedral acompañado de la leyenda "Turris fortissima Nomen DNI".

Esta actuación permitirá renovar íntegramente los elementos ornamentales del recorrido, reforzando el carácter monumental y simbólico de la celebración.

Esto se suma a las dos grandes portadas que ya se alzan en la Plaza de San Francisco y que este año tienen como protagonistas a las hermandades de Montserrat y el Amparo, destacando que "vuelven a ser de doble cara, una mejora que este equipo de gobierno implementó en 2025 por primera vez en la historia de esta Fiesta Mayor".

Por otro lado, este lunes 1 de junio, será el último día antes de conocer el listado definitivo de altares, balcones y escaparates que concursarán en esta edición.

PROGRAMACIÓN DE VÍSPERAS

La programación comenzará el martes con un pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia, que partirá a las 21,00 horas desde la Plaza Nueva y recorrerá algunas de las principales calles del centro histórico vinculadas al itinerario del Corpus.

A la misma hora, la Plaza de San Francisco acogerá un concierto de la Banda de Música Cruz Roja de Sevilla, que interpretará un repertorio de marchas procesionales especialmente seleccionado para la ocasión, entre ellas "Triunfal", "Corpus Christi", "Cordero de Dios", "Hiniesta Coronada", "Pescador de Hombres", "La Sangre y la Gloria", "Danos la Paz" y "El Día del Señor".

Ya el miércoles, la jornada comenzará con el tradicional Bando de la Hermandad Sacramental del Sagrario, que recorrerá desde las 19,30 horas las calles por donde transitará la procesión del Santísimo Sacramento.

A las 21,00 horas, la Plaza de San Francisco será escenario de uno de los grandes atractivos musicales de estas vísperas con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla junto al dúo Violincheli Brothers, formado por los hermanos Pablo y Alejandro Turlo.

El espectáculo ofrecerá una innovadora propuesta que fusionará grandes obras clásicas de Bach o Vivaldi con composiciones contemporáneas y éxitos del pop-rock nacional e internacional, incluyendo piezas como "Entre dos Aguas" de Paco de Lucía o "Si fuera ella" de Alejandro Sanz.

Asimismo, a las 21,30 horas, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria, Las Cigarreras, ofrecerá un concierto en la Iglesia de Consolación, vulgo de los Terceros.

Durante esa misma jornada tendrá lugar la tradicional Jornada Sacramental de Pasión en el Patio de los Naranjos de la Colegial del Salvador.

Desde las 15,00 horas se desarrollarán distintas actividades con carácter solidario, incluyendo barra benéfica, tómbola y rifa, además de actuaciones musicales de la Banda Juvenil de la Redención (19,30 horas), el Coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla (20,30 horas) y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención (21,00 horas).

El jueves 4 de junio, coincidiendo con la celebración de la procesión del Corpus Christi, los Ministriles Hispalensis pondrán su música al paso de la comitiva por la Plaza de San Francisco, recuperando los sones históricos que tradicionalmente han acompañado esta festividad.

"Con esta programación queremos seguir acercando el Corpus a toda la ciudadanía y poner en valor el inmenso patrimonio cultural, musical y religioso que rodea esta celebración única", ha destacado Manuel Alés.

El delegado ha concluido afirmando que "Sevilla volverá a mostrar al mundo la grandeza de una de sus fiestas más universales, gracias al trabajo coordinado del Ayuntamiento, el Cabildo Catedral, las hermandades, las bandas de música y todas las entidades que contribuyen a hacer posible cada año un Corpus Christi a la altura de nuestra historia y nuestras tradiciones".