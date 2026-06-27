Sevilla renueva los pavimentos del Paseo Catalina de Ribera y del Parque de Los Príncipes con respeto al entorno

Renovación del pavimento en el Paseo Catalina de Ribera - EUROPA PRESS

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está ejecutando distintas actuaciones de reparación y mejora de pavimentos en zonas verdes de la ciudad, dentro de un servicio pionero de mantenimiento, conservación y sustitución de caminos en este tipo de espacios gestionados por medios propios. En concreto, ya han concluido dos intervenciones en el Parque de los Príncipes y se está actuando en un tramo de los jardines de Murillo.

Estas obras permiten actuar sobre caminos y paseos que presentaban deterioros derivados del uso, del paso del tiempo, de la acción de las raíces y de la exposición propia de estos espacios verdes. El objetivo es mejorar la seguridad, la accesibilidad y la conservación de los recorridos peatonales, "respetando al mismo tiempo la imagen y las características de cada entorno", informan fuentes municipales a Europa Press.

Se trata de un servicio pionero que actúa de forma específica sobre una parte esencial de los parques y jardines, como son sus caminos, paseos y accesos. "No hablamos solo de arreglar desperfectos, sino de conservar mejor estos espacios, hacerlos más cómodos y seguros para los vecinos y actuar con soluciones técnicas adaptadas a cada parque", aseguran desde la Delegación de Parques y Jardines.

En este sentido, en el Parque de los Príncipes, una de las actuaciones, ya finalizadas, se ha desarrollado en el paseo de chino lavado de la zona 2B, un itinerario peatonal principal con trazado en forma de 'S' y más de 116 metros de longitud. Este pavimento presentaba fisuras longitudinales, levantamientos en zonas próximas a los alcorques, "pérdida de planeidad y encuentros deficientes con elementos añadidos, como la pérgola de hormigón existente en este ámbito".

La intervención ha consistido en la demolición de la solera deteriorada, la ejecución de una nueva base de hormigón y la colocación de un nuevo solado de losas de chino lavado, delimitado con encintados perimetrales de baldosa hidráulica. Con esta solución se consigue un pavimento más ordenado, estable y adaptado al uso peatonal del parque, explican las mismas fuentes.

La segunda actuación concluida en el Parque de los Príncipes se ha centrado en el puente peatonal que cruza el estanque. El pavimento existente, de naturaleza asfáltica, presentaba un acabado envejecido por el uso prolongado, la humedad derivada de la proximidad de la lámina de agua y la sombra vegetal. Los trabajos han permitido renovar la capa de rodadura mediante la colocación de losas de chino lavado sobre el soporte existente, además de regularizar los encuentros con los caminos de acceso en ambas orillas para evitar escalones, discontinuidades o cambios bruscos de nivel.

Las dos intervenciones en el Parque de Los Príncipes mejoran recorridos muy concretos de esta zona verde de Los Remedios: un paseo principal y el puente sobre el estanque.

TRABAJOS EN MARCHA EN CATALINA DE RIBERA

En paralelo, el Ayuntamiento está actuando en el Paseo de Catalina de Ribera, donde se han detectado tramos con fisuración generalizada, desconchones, pérdida de cohesión del hormigón, hundimientos y zonas con desprendimiento de albero.

La intervención contempla la renovación del primer tramo del paseo, con la sustitución del pavimento deteriorado por nuevas piezas adaptadas al entorno y el refuerzo de la solera mediante mallazo para aportar mayor consistencia al firme y reducir el impacto de futuros levantamientos provocados por raíces, según de detalla en el proyecto.

Los trabajos en Catalina de Ribera se completan con la reparación de zonas de albero deterioradas en los caminos interiores. En los puntos donde los hundimientos son localizados, se actuará mediante saneos puntuales; y en las zonas donde el deterioro es más extenso, se intervendrá sobre todo el ancho del paseo mediante excavación, relleno, regularización y compactación del firme.

El contrato cuenta con una inversión de 1.035.266 euros y permite actuar sobre más de 30 tipos diferentes de pavimentos, entre ellos albero compactado, chino lavado, ladrillo en espina de pez, cerámica vidriada, piedra natural, adoquines, mármol, granito y asfalto.

El ámbito de actuación incluye espacios como el Parque de María Luisa, los Jardines de las Delicias, los Jardines de Murillo y el Paseo de Catalina de Ribera, los Jardines de Cristina, los Jardines de la Caridad, el Parque de Amate y el Parque de los Príncipes.

Las intervenciones comprenden limpieza, reparación, refuerzo y, cuando es necesario, sustitución de materiales deteriorados, siempre atendiendo a las características históricas, estéticas y paisajísticas de cada enclave.