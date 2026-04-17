SevIMUN 2026 reúne en la UPO a más de 200 estudiantes en un modelo internacional de la ONU este fin de semana

El rector de la UPO, Francisco Oliva, durante su intervención, junto al consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO)

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) reúne este fin de semana a más de 200 estudiantes universitarios de toda España y de países vecinos en SevIMUN 2026, un foro que recrea el funcionamiento de los principales órganos de las Naciones Unidas mediante un modelo internacional que simula su actividad. El encuentro se centra en el desarrollo de habilidades como la oratoria, la negociación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, además de profundizar en los valores que inspiran a la ONU, como la cooperación internacional, la diplomacia y la búsqueda conjunta de soluciones a los desafíos globales.

La sesión inaugural de Seville International Model United Nations se ha celebrado este viernes por la mañana en el Paraninfo, con la presencia del rector de la UPO, Francisco Oliva; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; el presidente del Consejo Social, Iván Pestaña; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Moreno, y la presidenta del Club de Debate de la Universidad y secretaria general de SevIMUN, María Casquel.

Casquel ha definido SevIMUN como "un espacio para el crecimiento, el diálogo y el aprendizaje a través de la oratoria, la negociación, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, al tiempo que profundizamos en los valores que inspiran a las Naciones Unidas: la cooperación internacional, la diplomacia y la búsqueda conjunta de soluciones a los desafíos globales". Asimismo, ha animado a los delegados que participan en la conferencia --que simula el funcionamiento de la ONU en el campus hasta el próximo domingo-- "a escuchar con atención y a construir puentes, porque la sociedad necesita jóvenes como nosotros".

En este sentido, tanto el rector de la UPO como el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, han remarcado la importancia de saber escuchar. En este contexto, Oliva ha expresado que espera que estos días "sirvan también para cambiar la forma de pensar, ya que esto querrá decir que se ha escuchado a la otra parte".

En este contexto, el máximo responsable de la UPO ha definido como "palabras mágicas" los conceptos y herramientas con las que trabajarán los estudiantes durante la simulación: "debate, consenso, pensamiento crítico, multilateralismo, palabras mágicas con la que se construye la más importante de todas, la paz". Asimsimo, el rector ha destacado que "la capacidad de llegar a acuerdos y de construir soluciones son elementos fundamentales, tanto en el ámbito profesional como en la vida".

Por otro lado, Bernal ha señalado durante su intervención que "los líderes que el siglo XXI necesitan no son los que más gritan, sino los que mejor escuchan. Es básica la capacidad de escuchar para tener una visión crítica". El consejero ha afirmado que "la diplomacia siempre es preventiva", al tiempo que ha alabado una iniciativa que convertirá la Universidad en un "verdadero foro de entendimiento global".

Por su parte, Pestaña ha resaltado el éxito de SevIMUN, que ha logrado reunir "a más de 200 jóvenes con vocación de construir un mundo mejor". El presidente del Consejo Social ha defendido que la solución "de los grandes retos globales solo tiene un camino, el diálogo".

El campus de la UPO acoge por segunda vez SevIMUN, un modelo internacional de Naciones Unidas que simula el funcionamiento de los principales órganos de la ONU. Así, estudiantes universitarios asumirán este fin de semana el rol de delegados diplomáticos, para debatir sobre grandes retos globales como la prevención de la tortura y el trato inhumano en centros de detención o la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados (Comité de Derechos Humanos); el acceso de actores no estatales a las capacidades ofensivas de las naciones y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania (DISEC, Comité de Desarme y Seguridad Internacional); o la seguridad alimentaria y la malnutrición infantil en algunas regiones de América Central y del Sur (Unicef).

La iniciativa, impulsada por el Club de Debate de la UPO, busca fomentar el liderazgo, la oratoria y la capacidad de negociación y de conciencia global entre los jóvenes. SevIMUN cuenta con el apoyo del Consejo Social y del Vicerrectorado de Estudiantes de la UPO del Instituto Andaluz de la Juventud y de la Fundación MAS.