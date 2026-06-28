Sigue en el hospital bajo custodia policial el investigado por el crimen de su pareja en Mairena (Sevilla)

Agentes de la Guardia Civil en el lugar de los hechos donde se han localizado los cuerpos sin vida de dos personas. A 19 de junio de 2026 en Gerena, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El varón de 46 años investigado como presunto autor del asesinato de una mujer en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ocurrido este pasado viernes, 26 de junio, continúa ingresado en el hospital bajo custodia de la Guardia Civil a esperas de que mejore su estado de salud, momento en el que se llevaría a cabo su detención.

Así lo ha comunicado fuentes de la Benemérita en declaraciones a Europa Press, que remarcan que está abierta una investigación al respecto dado que podría tratarse de un caso de violencia de género. El episodio tuvo lugar en el interior de una vivienda ubicada en la calle San Isidro Labrador, del barrio de Los Alcores del citado municipio, donde fue hallada la mujer con heridas de arma blanca, mientras que el supuesto agresor se habría autolesionado, motivo por el que fue trasladado a un centro hospitalario.

De confirmarse este crimen machista, elevaría a seis las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año por violencia de género, a 25 en toda España y a 1.366 desde 2003. Precisamente, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos para pronunciarse al respecto.

El Ayuntamiento de Mairena ha convocado para este lunes junta de portavoces extraordinaria, a las 8,30 horas, para tomar una serie de decisiones relativas al caso, como decretar o no días de luto oficial, conforme avance la investigación.

Desde el Consistorio se pedía este sábado "responsabilidad y prudencia" en relación con la muerte de esta mujer y se apelaba a la población para evitar la difusión de informaciones no contrastadas o especulaciones que pudieran "interferir" en la investigación en curso.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento incidía en que los hechos se encuentran actualmente bajo investigación, por lo que desde la institución "se actúa con la máxima prudencia y respeto al trabajo de los servicios policiales y judiciales".