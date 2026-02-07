Siguen desalojados 40 vecinos en Lora del Río (Sevilla), con alto riesgo de colapso de los tanques de tormenta

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Lora del Río. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Lora del Río está viviendo con preocupación estas últimas horas por el riesgo de colapso de los tanques de tormenta, sobre todo, a raíz de la fuerte tromba que ha caído en esta tarde, que ha provocado inundaciones en algunas zonas, que poco a poco van recobrando la normalidad. Las intensas lluvias de Marta, la borrasca que ha entrado en Andalucía este sábado, han contribuido a que dichos tanques estén próximos a la cota 32, que marca el nivel de saturación.

Si se alcanza esa cota, podría comenzar a entrar agua en la red de saneamiento de la zona de Al-Andalus. No en vano, las fuertes precipitaciones han hecho que comenzara a salir agua por las alcantarillas en lugares como Alameda del Río, avenida del Castillo, y Daoiz y Velarde, tal como destacan fuentes municipales a Europa Press. En estos momentos, el río ha alcanzado una cota de 34,37 metros sobre el nivel del mar y lleva un caudal de 3.109 m3/seg.

De momento, los 40 vecinos que fueron desalojados de sus viviendas de forma voluntaria este viernes, en concreto, de la zona del Calerín, siguen sin poder regresar a ellas; ello, debido a que el arroyo Churre se encuentra a un nivel muy alto, justo a la altura de los muros de las casas.