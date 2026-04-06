'Somos historia, cultura e identidad': la campaña del Ayuntamiento de Sevilla por el Día Internacional del Pueblo Gitano

Presentación de la campaña 'Somos historia, cultura e identidad' por parte del Ayuntamiento de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este lunes la campaña institucional 'Somos historia, cultura e identidad' con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, una iniciativa con la que el Consistorio quiere "visibilizar, reconocer y dignificar la aportación del pueblo gitano a la ciudad".

Según ha indicado en una nota, la campaña nace con el objetivo de "contribuir a la ruptura de los prejuicios y estereotipos que aún persisten sobre la comunidad gitana, promoviendo una mirada basada en el respeto, el conocimiento y el reconocimiento de su riqueza cultural, social e histórica".

El delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha señalado que "Sevilla mantiene una profunda huella del pueblo gitano, presente en su identidad, en sus barrios, en sus manifestaciones culturales y en su forma de entender la vida en comunidad".

"Con esta campaña queremos visibilizar, reconocer y dignificar la aportación del pueblo gitano a Sevilla, rompiendo prejuicios y reafirmando su papel esencial en la identidad de nuestra ciudad. El pueblo gitano forma parte de nuestra historia compartida, de nuestra cultura y de nuestra manera de entender la convivencia", ha señalado.

Bajo el lema 'Somos historia, cultura e identidad', el Ayuntamiento pone el foco en dos referentes gitanos de la ciudad, Séfora Vargas y Manuel Jiménez, "cuyas trayectorias representan el talento, el esfuerzo, la diversidad y la contribución activa del pueblo gitano a la sociedad sevillana.

A través de sus historias, la campaña invita a la ciudadanía "a acercarse a realidades que desmontan discursos simplistas y discriminatorios, ofreciendo ejemplos concretos de compromiso, superación y participación social", ha destacado García.

La campaña ya se puede ver por toda la ciudad mediante autobuses de Tussam, distintos soportes urbanos -como mupis y banderolas- y canales institucionales, con el propósito de que el mensaje "llegue a todos los barrios y al conjunto de la ciudadanía".