El sorteo de la ONCE deja 815.000 euros en la localidad sevillana de Burquillos

Cuponera de la ONCE Antonia Esquina - ONCE

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado martes, 19 de mayo, ha dejado 9 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, además de uno agraciado con 500.000 euros, la máxima fortuna del Cupón Diario, para un premio total de 815.000 euros.

Según ha detallado la ONCE en una nota de prensa, la responsable, la vendedora Antonia Esquina, llevó la suerte a su punto de venta a la Alacena de su pueblo.

"Estoy muy contenta, es una alegría muy grande para todos" ha confesado. Es el tercer premio consecutivo que da la vendedora en los poco más de siete meses en la entidad, ante lo que se confiesa "muy feliz de poder ayudar tanto".

El sorteo del 19 de mayo estaba dedicado a la campaña de juego responsable que impulsa la ONCE y ha dejado también 350.000 euros con diez cupones premiados en la capital cordobesa, además de 35.000 euros con un cupón premiado respectivamente en Granada y Algarrobo (Málaga) por lo que ha dejado 1.245.000 euros entre las tres provincias andaluzas.