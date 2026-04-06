El subdelegado del Gobierno en Sevilla destaca la "recuperación del empleo" con el descenso del paro en marzo

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, atiende a los medios. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado positivamente los datos del paro del mes de marzo presentados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno central.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota, el desempleo ha registrado un descenso interanual del 8,6%, lo que supone 13.531 personas menos en situación de desempleo en la provincia, hasta llegar a los 142.137 parados en la provincia.

Con este dato, la tasa de paro se sitúa en el 14,47 % de la población activa, lo que supone una reducción de 1,61 puntos en comparación con marzo de 2025. Una cifra, que según Toscano, "confirma una tendencia muy favorable en nuestro mercado laboral".

El subdelegado ha señalado que el desempleo ha bajado en "todos los sectores, todos los sexos y grupos de edad". En este sentido, ha destacado la "mejora notable" en el paro entre las personas de 25 a 44 años, lo que constituye "un colectivo clave para la economía".

"Estos datos reflejan un contexto de mayor dinamismo y recuperación del empleo en la provincia, así como una progresiva consolidación de las oportunidades laborales", ha afirmado.

En esta línea, ha puesto en valor la reforma laboral impulsada por el Gobierno central para "la mejora de la estabilidad en el empleo y a favorecer un contexto en el que el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, junto con el trabajo del sector empresarial, están permitiendo una evolución más equilibrada del mercado de trabajo".

UNA CAÍDA DE MÁS DEL 8% EN LA CAPITAL

Por sectores, el desempleo en marzo de 2026 se concentra principalmente en el sector servicios, con 100.569 personas, seguido de la construcción, con 11.684, la industria, con 7.994, y la agricultura y pesca, con 6.358, mientras que el colectivo sin empleo anterior suma 15.532 personas.

En términos interanuales, el paro ha descendido en todos los sectores, con una reducción del 7,85 % en servicios, del 9,69 % en construcción, del 8,67 % en industria, del 13,68 % en agricultura y pesca y del 11,11 % en el colectivo sin empleo anterior.

En los principales municipios de la provincia también se ha registrado descensos del paro en comparación con marzo de 2025. En Sevilla capital, el número de personas desempleadas se sitúa en 51.988, lo que supone una caída del 8,49 %. En Dos Hermanas, el paro alcanza las 10.743 personas, con un descenso del 10,63 %, mientras que en Alcalá de Guadaíra el total se sitúa en 6.603 personas, lo que representa una disminución del 7,98 %.

En comparación con marzo de 2025, el desempleo desciende un 9,08 % entre los hombres y un 8,46 % entre las mujeres. En términos interanuales, el paro ha disminuido en todos los grupos de edad, con descensos del 9,50 % y 10,15 % en menores de 25 años, del 9,86 % y 10,76 % en el tramo de 25 a 44 años, y del 8,46 % y 6,76 % en mayores de 45 años, para hombres y mujeres respectivamente.