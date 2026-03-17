El subdelegado en Sevilla califica el Plan del Campo de Gibraltar como una "herramienta eficaz contra el narcotráfico"

Archivo - El subdelegado de Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, atiende a los medios de comunicación - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha hecho balance este martes del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, puesto en marcha en el año 2018. Lo ha calificado como "una herramienta eficaz para combatir el narcotráfico y las redes criminales que operan en el sur de nuestro país".

En un audio remitido a los medios, Toscano ha destacado que dicha actividad "se ha visto reflejada en grandes macrooperaciones en la provincia de Sevilla, como la medusa amnesia que se desarrolló durante el pasado verano".

Por ello, el subdelegado ha subrayado que los resultados "reflejan el enorme trabajo que vienen desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil".

"Mantienen una presión constante sobre las organizaciones criminales, lo que ha permitido debilitar su estructura logística y financiera, así como reforzar la presencia del Estado en territorios especialmente sensibles, como es el río Guadalquivir", ha remarcado.

El Ministerio del Interior ha dotado con 38,2 millones de euros para el ejercicio de 2026 el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, con el que se financiará el refuerzo de las plantillas policiales y la mejora de la dotación de medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial.

En una nota, el Ministerio ha apuntado que este quinto plan está vigente desde el pasado 1 de enero y durará hasta el 31 de diciembre de 2027 en las seis provincias andaluzas en las que ya opera, en concreto, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Huelva y Sevilla.

El V Plan Especial incide en la necesidad de mantener las medidas estructurales y organizativas de refuerzo de las plantillas policiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de los territorios de despliegue para alcanzar el máximo nivel posible de cobertura de sus catálogos de puestos de trabajo.