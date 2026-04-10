El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge el recital lírico del contratenor Jakub Józef Orlinski

Archivo - Fachada principal del Teatro de la Maestranza, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá, el 15 de abril, el recital lírico del contratenor Jakub Józef Orlinski, acompañado por el pianista Michal Biel. El artista polaco ofrecerá una experiencia sonora "cargada de emoción", desplegando una voz "capaz de conmover profundamente a cualquier oyente".

El programa, que combina "virtuosismo vocal y sensibilidad interpretativa", propone un enfoque moderno del repertorio barroco y contemporáneo. Desde arias de Georg Friedrich Händel y Henry Purcell, hasta obras de compositores polacos como Tadeusz Baird y Mieczyslaw Karlowicz, el recital incluye también "piezas líricas poco frecuentadas que invitan al redescubrimiento musical", destaca en un comunicado.

Jakub Józef Orlinski ha revolucionado la interpretación de la música antigua al combinar una técnica vocal "impecable" con una estética contemporánea que "conecta con nuevas audiencias". "Lejos de ser un mero fenómeno mediático, su propuesta artística destaca por su autenticidad y profundidad". Su afición al 'break dance' y su concepción física del canto "reflejan una personalidad escénica única, enérgica y versátil".

Por su parte, Michal Biel ha actuado en prestigiosas salas como el Wigmore Hall y el Carnegie Hall, y mantiene una estrecha colaboración artística con Orlinski. Su trayectoria incluye reconocimientos en concursos internacionales y diversos premios por su excelencia como acompañante.

Las entradas para este recital, con precios que oscilan entre los 20 euros (Paraíso) y los 55 euros (Patio), pueden adquirirse en las taquillas del teatro o a través de su página web.