El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge este sábado a Miguel Ríos por su gira 'El último vals'

Archivo - El artista granadino Miguel Ríos. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge el sábado, 9 de mayo, el regreso de Miguel Ríos a Sevilla en el marco de su gira 'El último vals', que ya le ha llevado a actuar en escenarios como el Liceu de Barcelona, el Teatro Cervantes e Málaga, el Teatro Colón de A Coruña o el Circo Price de Madrid.

Tal y como ha emitido el propio teatro hispalense en un comunicado, esta gira de conciertos ofrece al público la oportunidad de disfrutar en directo de su trabajo discográfico más reciente en un espectáculo que el artista granadino presenta con cuatro músicos multinstrumentalistas, configurando un "elegante formato electroacústico donde el rock y el country se entrelazan con naturalidad".

En contexto, el álbum homónimo a la gira, compuesto por el propio artista junto a su productor José Nortes, ha sido grabado íntegramente en los icónicos Black Betty Studios de Madrid y supone "un nuevo hito" en la trayectoria del artista.

La gira continúa su recorrido con próximas paradas como su actuación el 9 de mayo en el Teatro de la Maestranza, donde el público sevillano podrá disfrutar de un "cuidado y emotivo" espectáculo.

En suma, este "homenaje vivo" al rock español por parte de Miguel Ríos supone un "nuevo reto" para un "mito" de la música española, que recientemente "ha vuelto a demostrar su vigencia llenando el Auditorio Nacional de México".