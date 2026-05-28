Todo preparado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para la Feria 2026 y para el pregón a cargo de Jaime Otero este viernes

El pregonero de la Feria de Alcalá de Guadaíra 2026, Jaime Otero, junto a la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, el cartelista y el representante de caseteros. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha informado que tiene todo preparado para el arranque de la feria del 4 al 7 de junio. Además, este viernes, 29 de mayo, se celebra el Pregón de Feria de la mano de Jaime Otero Gutiérrez. Será a las 21,00 horas en la caseta municipal con entrada libre y gratuita.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, el pregonero es amante de las tradiciones y muy feriante, especialmente conocido en Alcalá por su vinculación con el mundo de las hermandades. Jaime Otero es miembro de distintas corporaciones de la Semana Santa alcalareña y en la actualidad es Hermano Mayor de la Hermandad del Soberano Poder. Cuenta con una larga trayectoria como costalero y capataz, llevando en la actualidad el martillo del paso de misterio de la cofradía de Pablo VI. Además, fue el pregonero de la Semana Santa 2015, el encargado del Pregón del Costalero de la Hermandad de Jesús 2014 y de la Exaltación Eucarística de la Adoración Nocturna en 2017.

En la cita del próximo viernes, Otero desgranará los recuerdos y vivencias que se centran en el albero, las lonas, los cacharritos y los encuentros con familiares y amigos. Posteriormente, tras el pregón, se podrá disfrutar del concierto 'Tributo al Lebrijano' que "pondrá el broche de oro a una noche de tradiciones de la localidad".

En este sentido, la delegada de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento, Rocío Bastida, ha destacado "la experiencia y entrega del pregonero", asegurando que es un pregón muy esperado porque "Jaime Otero es muy querido en la ciudad".

Por otro lado, la delegada ha agradecido el trabajo de caseteros, feriantes y personal municipal así como de Hábitat, Inspección, Gobernación, Tráfico, Aira Gestión Ambiental y de las fuerzas de seguridad y salvamento por "tenerlo todo preparado para que la ciudadanía disfrute en las mejores condiciones". Asimismo, ha resaltado que "el Plan Albero ha demostrado su eficacia en la organización y gestión de esta fiesta multitudinaria"

De cara al domingo, 31 de mayo, el Ayuntamiento ha preparado la jornada 'Alcalá canta por Sevillanas' en la caseta municipal a las 13,00 horas para cerrar los conciertos de Preferia con un homenaje al histórico grupo alcalareño Retama por su 50 aniversario. Durante las actuaciones se celebrará también la final del segundo Concurso Nacional de Sevillanas. Además, los alcalareños podrán disfrutar el domingo del artista Paco Candela ( 16,30 horas aproximadamente).

Todas estas citas de la caseta municipal en la feria de Alcalá tienen acceso libre y gratuito hasta completar aforo. La Música volverá a este escenario a partir del miércoles del Pescaíto con actuaciones que se centran en las tradiciones de la ciudad, el flamenco, el carnaval o el humor.

Entre ellos, Manuel de Angustias, La Húngara, 'Jerez en estado puro', Juanlu Montoya y la Chirigota del Bizcocho 'Ssssshhh', junto a artistas y grupos locales como 'Pasión Andaluza' del músico y director José Miguel Álvarez, el humor de Jorge 'El Perrichi' y de Jesús Piña, de los grupos D'Dulce, RQR y Retama, o de las academias de las Hermanas Villaú y Conchi Ávila, entre otras intervenciones.