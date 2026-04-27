Toscano valora el operativo policial en la Feria de Sevilla: más de 20 detenciones y 9.000 controles de alcoholemia

Agentes de la Policía Nacional a caballo, en el Real de la Feria, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado el operativo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han desarrollado durante la Feria de Abril, coordinado con otros órganos estatales y con los servicios públicos municipales, que ha permitido "garantizar un entorno seguro" para los miles ciudadanos "que han disfrutado del Real, pero también para el conjunto de barrios de la ciudad".

"Si nos centramos en el ámbito de la seguridad ciudadana y el orden público, el grueso de este dispositivo lo ha desarrollado la Policía Nacional", que ha practicado más de una veintena de detenciones por distintos tipos delictivos, entre ellos hurtos, robos con fuerza, reclamados judiciales e incluso agresiones sexuales, ha detallado Toscano en un audio remitido a los medios acerca del balance provisional de Feria.

La conocida como 'Operación Albero' ha permitido actuar contra grupos itinerantes especializados y recuperar algunos de los efectos que habían sido sustraídos. En este sentido, la "destacable presencia policial y su distribución", tanto en el Real como en aquellos puntos de especial interés en el conjunto de la ciudad, ha facilitado que "la mayoría de riñas generadas se hayan podido disolver con la mera presencia de los agentes".

Toscano ha subrayado el trabajo preventivo que ha desarrollado la Policía Nacional, "evitando la comisión de algunos hechos delictivos y desarticulando bandas que pretendían perpetrar robos en domicilios aprovechando la ausencia temporal de sus moradores", así como el trabajo de realizado en cuanto a "auxilios humanitarios, localización de menores extraviados y actuaciones en defensa del bienestar animal".

Por otro lado, el Seprona de la Guardia Civil ha practicado el control de más de 2.000 vehículos y se han incautado más de 700 kilos de productos alimenticios no aptos para el consumo, "fundamentalmente por no cumplir los requisitos de trazabilidad o por un etiquetado alterado o no conforme a la normativa vigente".

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL

En cuanto al tráfico, si bien la noche del lunes y el martes se detectó un descenso respecto al año anterior, la jornada de miércoles y jueves "sí fueron más intensas en las vías interurbanas", con casi un 5% más de circulación en la jornada festiva respecto al mismo día del año pasado.

También en el ámbito de la seguridad vial, se han practicado más de 9.000 controles de alcoholemia y el volumen de positivos al respecto ha sido del 1,9%, "similar al de cualquier otra época del año".

Toscano ha agradecido el trabajo de todos los efectivos implicados, así como la colaboración ciudadana. "Gracias a este esfuerzo, la Feria de Sevilla 2026 se ha desarrollado con un alto nivel de seguridad, convivencia y de normalidad".