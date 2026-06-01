Tres detenidos con 710 plantas de marihuana en Lebrija (Sevilla) tras el fuerte olor que desprendía la vivienda

Los agentes desmantelan un cultivo 'indoor' en Lebrija, con enganche ilegal a la red eléctrica. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública, siendo los responsables de una plantación 'indoor' de marihuana en la localidad sevillana de Lebrija, en una operación en la que ha colaborado la Policía Local.

La investigación se inició tras los avisos de la población acerca de un "fuerte olor" a marihuana que desprendía una vivienda en una céntrica calle del municipio, con la presencia de gran número de menores y de tránsito de vecinos de manera continua, señala en un comunicado.

Fruto de la investigación, fueron identificados tres varones. Los agentes, de forma paralela, constataron un aumento del consumo de fluido eléctrico de la vivienda, que tenía el contrato de servicio de la empresa suministradora dado de baja, lo que indicaba un enganche ilegal por parte de los responsables del cultivo.

Tras el registro domiciliario se intervinieron 710 plantas de marihuana en distintos estados de floración, con un peso aproximado de más de 100 kilos, así como diverso material necesario para el cultivo y elaboración, y se desmanteló dicho cultivo 'indoor'.

La operación finalizó con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de tres personas, vecinas de Lebrija, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas y un delito de defraudación eléctrica.