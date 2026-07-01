Tres detenidos en Sevilla por robar viviendas tras hacerse pasar por repartidores y herir a los propietarios

Pertenencias intervenidas en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres integrantes de un grupo criminal que robaba en viviendas haciéndose pasar uno de ellos por repartidor para comprobar que se encontraba deshabitada, si bien en algunos de estos episodios llegaron a empujar y herir a las víctimas tras ser sorprendidos.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, los detenidos seleccionaban previamente los hogares que fijarían como sus objetivos tras llevar a cabo labores de vigilancia y seguimiento.

De hecho, accedían a las viviendas mediante técnicas profesionales de apertura para franquear puertas cerradas con llave sin causar daños aparentes ni dejar signos visibles de forzamiento.

De esta forma, uno de los integrantes vestía un chaleco reflectante y se hacía pasar por repartidos para acceder al edificio y pasar desapercibido. Una vez comprobado que era viable cometer el robo, avisaba al resto de integrantes.

En los robos, los autores fueron sorprendidos por los moradores mientras se encontraban en el interior de las viviendas, pero lejos de desistir, reaccionaron con violencia, forcejearon y empujaron a las víctimas durante su huida.

Es más, en uno de estos episodios uno de los detenidos llegó a rociar con spray de pimienta al propietario de la vivienda mientras sostenía en brazos a su hija de tres años.

Finalmente, el dinero ha sido intervenido, así como herramientas especializadas, apertura de puertas, teléfonos móviles y vehículos utilizados para la comisión de los robos.