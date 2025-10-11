Las Tres Mil Viviendas de Sevilla se llenará de Esperanza este domingo con otro histórico traslado desde Las Letanías

El alcalde y el delegado del Distrito Triana, en un breve y emotivo momento de oración ante la Virgen el pasado día 9 en la parroquia de Pío X. - HDAD.ESPERANZA DE TRIANA

La hermandad trianera llevará a su Dolorosa en misión pastoral a la parroquia de Jesús Obrero

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de la Esperanza de Triana cruzará este domingo las Tres Mil Viviendas para llevar eso mismo --esperanza-- al barrio más desfavorecido de la ciudad y en el que no aflora, precisamente, ese sentimiento o estado de ánimo. Lo hará desde la vecina parroquia de Pío X, en las Letanías, en el marco de la misión pastoral que le ha llevado al Polígono Sur, al que se trasladó el pasado sábado desde la parroquia de Santa Ana del viejo arrabal, en un multitudinario y emotivo traslado, como el que también se espera esta jornada dominical.

En este sentido, la corporación de la Madrugada pondrá rumbo con su Capitana hacia una de las zonas más deprimidas y donde la esperarán sus vecinos y devotos de nuevo con júbilo. Partirá hacia la iglesia de Jesús Obrero desde Las Letanías, donde fue recibida con emotivos 'vivas' a la Virgen', llantos en ocasiones e innumerables oraciones espontáneas. Todo un barrio engalanado con cadenetas de flores blancas y pancartas para darle la bienvenida.

El domingo 12, a las 9,30 horas, tendrá lugar este nuevo traslado en el que recorrerá las calles Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán, con la entrada a la Parroquia de Jesús Obrero será a las 11,45 horas. En este templo permanecerá también una semana y se celebrará otro Triduo en honor a la Dolorosa de la calle Pureza. La vuelta a Triana tendrá lugar el sábado 18 e incluirá una visita al Hospital Virgen del Rocío y al Rectorado.