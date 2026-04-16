La Universidad CEU Fernando III de Sevilla acogerá los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2027

La Universidad CEU Fernando III acogerá los Campeonatos de Andalucía Universitarios 2027. - UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III de Sevilla será la sede organizadora de los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) 2027, tomando el relevo de la Universidad de Málaga tras la clausura de la edición 2026. Para la entidad académica, este anuncio marca "un hito" en la historia de la competición, ya que será la primera vez que una universidad privada asuma la organización de este evento deportivo de referencia en la comunidad andaluza.

Según ha detallado la Universidad en una nota, la designación se hizo oficial durante la ceremonia de clausura de los CAU 2026, celebrada en Málaga, donde el representante de la universidad sevillana, Borja Soler, recogió la bandera de manos del rector de la Universidad de Málaga. El acto simboliza la continuidad de un campeonato con una trayectoria consolidada desde su creación en 1986, y que desde 2024 se celebra bajo el formato de sede única.

Para la CEU Fernando III, impulsar deporte universitario como herramienta clave para la formación integral del alumnado La edición de 2026 ha batido récords de participación, reuniendo a cerca de 2.300 deportistas procedentes de 12 universidades andaluzas y un total de 95 equipos. Durante varias jornadas, los participantes compitieron en disciplinas como baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol, fútbol sala, pádel, rugby, natación o ajedrez, dejando momentos de alto nivel deportivo, convivencia y juego limpio.

En este contexto de crecimiento y consolidación, la Universidad CEU Fernando III de Sevilla asume el reto de organizar los CAU 2027 con el objetivo de seguir impulsando el deporte universitario como herramienta clave para la formación integral del alumnado.

La institución cuenta con modernas instalaciones deportivas y espacios adaptados para la práctica de múltiples disciplinas, así como con un firme compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y el fomento de la actividad física entre toda su comunidad educativa.

Entre sus equipamientos sobresalen áreas polideportivas versátiles, pistas para distintas disciplinas, zonas de entrenamiento al aire libre y espacios orientados al bienestar y la actividad física, todo ello integrado en un entorno accesible y funcional.

El modelo educativo de la universidad integra la excelencia académica con el desarrollo personal y deportivo, apoyando a sus estudiantes en la compatibilización de sus estudios con la práctica deportiva de alto nivel.

Según ha apuntado la entidad, este enfoque refuerza el papel del deporte como motor de valores como el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo y la convivencia. La celebración de los CAU 2027 en el Campus de la Universidad CEU Fernado III en Bormujos (Sevilla) "no solo consolidará a la ciudad como un referente del deporte universitario en Andalucía, sino que también contribuirá a proyectar el talento joven y a fortalecer el vínculo entre educación, salud y sociedad". Con este relevo, Andalucía continúa avanzando en la promoción del deporte universitario como un pilar fundamental en la formación de las nuevas generaciones.