La Universidad Loyola celebra el Día Mundial del Arte con un "amplio programa de actividades"

La celebración de Día Mundial del Arte por parte de la Universidad Loyola en su campus hispalense. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola ha celebrado este miércoles en su Campus de Sevilla el Día Mundial del Arte con un "amplio programa de actividades" que se ha desarrollado durante toda la jornada y que refleja "la apuesta de la universidad por la formación, la investigación y la divulgación en torno al arte y la cultura".

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, la conmemoración de esta efeméride ha comenzado con la conferencia inaugural 'Pintar en el corazón. El arte en la espiritualidad ignaciana y en la tradición jesuita' a cargo del profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, el jesuita Bert Daelemans.

A continuación, se ha desarrollado la mesa redonda 'El arte que mueve el mundo... empezando por Sevilla' en la que el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra; el director del Festival de Música Antigua-FeMÁS, Fahmi Alqhai; el director del Festival de Cine de Sevilla-SEFF, Manuel Cristóbal; el director del Festival de Ópera de Sevilla, Francisco Soriano; y el director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes, han abordado la apuesta de la ciudad por la cultura a través de la celebración de diferentes eventos "de gran relevancia cultural y su impacto social".

Además, Loyola ha apostillado que se ha llevado a cabo un simposio científico sobre arte, una exposición sobre el arte y el legado jesuita en Loyola, y diversas actividades culturales como lecturas poéticas, y sesiones de teatro y cine. La jornada ha concluido con un concierto a cargo de profesores y estudiantes de la Facultad de Comunicación y Artes.