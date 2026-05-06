La Universidad de Sevilla acoge un seminario internacional sobre salud mental adolescente y acción comunitaria

Salud mental en imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) acoge estos próximos días 7 y 8 de mayo el seminario internacional 'Salud mental adolescente: una perspectiva de intervención comunitaria', que organizan conjuntamente Ulysseus y UNAM Europa, un evento que reunirá a profesorado, personal investigador y profesionales de la salud mental de diez universidades de Europa y América Latina, incluyendo varias instituciones socias de la alianza Ulysseus.

Según ha informado la US en una nota de prensa, el programa sitúa la salud mental adolescente en el centro del debate, con un fuerte énfasis en la prevención, el bienestar psicológico y las respuestas comunitarias en escuelas, universidades, barrios y entornos digitales.

El seminario tiene como objetivo compartir evidencias científicas, modelos de intervención y experiencias internacionales, contribuyendo al desarrollo de una futura agenda de investigación y acción centrada en el apoyo a la salud mental juvenil, especialmente en entornos educativos.

Las sesiones abordarán retos clave contemporáneos como las adicciones y la salud mental juvenil, la prevención del suicidio adolescente y el bienestar emocional desde una perspectiva de género. Además, se debatirá el impacto de los determinantes sociales y las desigualdades estructurales en la juventud.

También se prestará especial atención a las intervenciones en escuelas y universidades, la resiliencia y el mindfulness tras dificultades académicas, la salud mental de estudiantes internacionales y la influencia de las redes sociales en el bienestar adolescente.

Asimismo, se analizará el papel de los servicios comunitarios de salud y las estrategias innovadoras de prevención como herramientas esenciales para fortalecer los sistemas de apoyo en salud mental dirigidos a poblaciones jóvenes.

EL EVENTO

El seminario será inaugurado oficialmente el 7 de mayo por el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, Julián Martínez; la coordinadora general de Ulysseus, Rocío Martínez de Pablos y el director de UNAM España, Ciro Murayama.

Además, el evento concluirá con una sesión de clausura que reafirmará el compromiso compartido de las instituciones participantes con la cooperación internacional y la creación de entornos más saludables y de apoyo para adolescentes y jóvenes.