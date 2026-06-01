La Universidad de Sevilla se consolida según el ranking CWUR como una de las 200 mejores universidades de Europa

Archivo - Imagen de archivo del Símbolo de la Fama, que corona la puerta principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha consolidado su posición en la clasificación internacional del Center for World University Rankings (CWUR), en la que alcanza el puesto 426 a nivel mundial y afianza su presencia en el Top 2,1 % de las más de 21.000 instituciones evaluadas, además de repetir en la novena posición entre las 53 universidades españolas incluidas en el ranking y la 164 entre las europeas.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la "destacada" posición internacional de la US en este ranking se sustenta en la "valoración de la labor de investigación que desarrolla y la empleabilidad de sus egresados", concretamente, la US ocupa la posición 395 internacional en el primer apartado, que valora la producción científica y la "calidad e impacto" de las publicaciones desarrolladas.

De esta manera, el resultado de la US en el CWUR "mantiene la línea de buenos resultados" en los principales rankings internacionales, en los que se sitúa el Top 500, junto a las universidades y centros mejor posicionados en esta clasificación que son de nuevo la Universidad de Harvard, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Stanford.

A nivel europeo, destacan las universidades de Cambridge, Oxford y la University College London, mientras en España se mantienen las 11 universidades 'Top 500 internacional' y las primeras posiciones son para la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona y Complutense de Madrid.

En contexto, el Centro para la Clasificación Mundial de Universidades (CWUR) es una organización consultora que ofrece asesoramiento político, perspectivas estratégicas y servicios de consultoría a gobiernos y universidades para "mejorar los resultados educativos y de investigación".

Estos resultados coinciden con la reciente publicación de la decimotercera edición del ranking CYD, que sitúa a la Universidad de Sevilla dentro del "grupo de alto rendimiento" en 7 de los indicadores evaluados, destacando la actuación de la US en las dimensiones de "Transferencia del Conocimiento y de Investigación", principalmente en los ámbitos de Educación, Economía, Sociología e Historia.