La Universidad de Sevilla crea la Cátedra Lantania sobre innovación y desarrollo del sector hídrico

Imagen de la presentación de la Cátedra Lantania, sobre ingienería hídrica - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y Lantania crean la 'Cátedra Lantania: Ingeniería y Tecnología del Agua', una iniciativa estratégica concebida como "motor de innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en el sector hídrico".

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, esta cátedra nace con el objetivo de generar soluciones avanzadas y sostenibles, fomentar la transferencia de conocimiento y formar talento "altamente especializado", capaz de afrontar los retos del agua del futuro.

En este sentido, la rectora de la US, Carmen Vargas, y el director general de Lantania Aguas, Pedro Almagro, han firmado el acuerdo que inicia esta colaboración y la posiciona como "un referente en innovación y transformación tecnológica dentro del ámbito del agua".

Asimismo, la rectora ha destacado la "satisfacción" que supone la creación de esta iniciativa, ya que contribuye "al conocimiento y al entorno productivo". Del mismo modo, ha resaltado el trabajo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US (ETSI) y de Lantania dentro del sistema de innovación Sevilla Tech Park, y ha subrayado "las oportunidades" que esta nueva cátedra "ofrecerá al estudiantado en materia de prácticas, proyectos de investigación y programas de mentoría".

Por su parte, el director general de Lantania Aguas ha señalado que el objetivo de esta cátedra es "formar a las futuras generaciones de profesionales, conectando la universidad con los retos reales de la industria del agua", para que Sevilla sea un "referente académico y tecnológico en este sector".

De esta manera, la cátedra desarrollará un conjunto de actividades académicas, formativas y de investigación, entre las que se incluyen proyectos de I+D+i, cursos de posgrado y especialización para alumnado y profesionales, así como actividades divulgativas y encuentros profesionales. Todo ello tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimiento entre distintos agentes y acercar la formación universitaria a los retos reales de la industria hídrica.

En este contexto, entre los ejemplos prácticos de estos objetivos se encuentran la promoción de soluciones innovadoras en tratamiento y desalación de aguas, la optimización de infraestructuras hidráulicas, la eficiencia energética, la monitorización tecnológica de sistemas hídricos y la adaptación al cambio climático.

LA CÁTEDRA INCORPORA EL USO DE LA IA

Además, esta nueva cátedra incorpora el uso de la IA para la gestión inteligente de activos y la toma de decisiones. También se prevé la organización de foros sectoriales y encuentros profesionales que enriquezcan tanto los programas educativos como la transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido empresarial.

La cátedra se desarrolla en colaboración con la ETSI y está dirigida por el catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental José Morillo, cuenta con la colaboración del profesor del Departamento de Ingeniería Energética Rafael González como secretario, mientras que la coordinación de Lantania recae en su responsable de I+D, Hicham El Bakouri, quien aporta "un sólido vínculo con la universidad y una destacada actividad investigadora".