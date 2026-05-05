La Universidad de Sevilla lleva el conocimiento de sus centros a la Feria de la Ciencia

Estudiantes participan en la Feria de la Ciencia que se celebra en Fibes. - US

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) participa un año más en la 24ª Feria de la Ciencia, que se celebra del 6 al 8 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Se trata de un espacio de encuentro, intercambio, divulgación y comunicación de conocimientos científicos, tecnológicos y de medio ambiente con el objetivo de generar gusto por el conocimiento y el desarrollo de vocaciones científicas, cambiando la forma de enseñar ciencia.

En este evento, el alumnado de los distintos centros educativos son los auténticos protagonistas, haciendo partícipes de su aprendizaje a los visitantes, a los que explican sus proyectos. No obstante, la Feria reserva también un espacio para centros de investigación, facultades universitarias, asociaciones y otras instituciones científicas, destaca la US en una nota de prensa.

Las facultades de Física, Química, Biología, Matemáticas, Psicología, Educación y Comunicación de la Universidad de Sevilla, junto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Etsii) de la US muestran a los asistentes los últimos avances científicos en cada una de sus especialidades.

Además, los profesores de la US Juan Manuel Montes, Fátima Ternero, Carmen Solís, Hortensia Morón, Ana María De la Calle, Álvaro Domínguez, Antonio León, Jesús Conde y Ángela Martín participan en la actividad paralela 'Asómate a la ciencia' con microcharlas y presentaciones de 15 minutos para el alumnado de secundaria.

Junto a esto, la US también está muy presente en las tres mesas de 'Café con Ciencia' organizado por Fundación Descubre cada mañana y se podrá ver una estructura diseñada por el investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA), Juan Carlos Gómez de Cózar en colaboración con el Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab) de la US.

Por último, la Universidad de Sevilla cuenta con un espacio doble donde los técnicos del Secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la US ofrecen información a los asistentes durante las tres jornadas del evento en horario ininterrumpido, además de contar con un espacio expositivo y una zona de talleres en la que participan investigadores de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y del proyecto ASTER+S: Art-Science-Technology-Engineering Research for + with Society: Transdisciplinary Methodologies and Practices to foster cross-pollination and innovation de la US.

Por su parte, la 'Cátedra Usechip' de Microelectrónica de la Universidad de Sevilla participa en la versión online de este evento.

En total, la presente edición cuenta con 148 expositores en los que participarán más de 200 entidades no solo de Andalucía, sino también de otras comunidades autónomas y países de Latinoamérica. Estos datos suponen la participación directa contando sus proyectos de unos 9.000 alumnos y un millar de profesores de 150 centros educativos diferentes de Andalucía, así como más de 900 personas entre investigadores e investigadoras y personal divulgador de otras entidades participantes.

Con todo ello, la Feria volverá a ser la mayor de España, con una previsión de cerca de 35.000 visitantes. La Feria está organizada por Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y en esta edición también por Fundación Descubre.

En este sentido, cuenta con la financiación de la Diputación de Sevilla, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ayuntamiento de Sevilla, entre otras entidades.

La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus principales objetivos mejorar la enseñanza de las ciencias en los centros educativos y promocionar la divulgación científica en la sociedad. Está formada por más de 200 profesores.