La Universidad de Sevilla recibe 26.000 euros para digitalizar 213 volúmenes de la biblioteca de la Casa de Osuna

Uno de los volúmenes de la biblioteca de la Casa de Osuna que será digitalizado. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha obtenido una ayuda del Ministerio de Cultura de 25.920 euros para continuar con la digitalización de los libros procedentes de la procedentes de la Biblioteca de la Casa de Osuna custodiados en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

El objetivo del proyecto actual es el de digitalizar aproximadamente 213 volúmenes (cerca de 130.000 imágenes) de los siglos XVII y XVIII, tal como han confirmado fuentes de la US a Europa Press. Abundan las obras en francés, aunque también se encuentran obras en español y, en número más reducido, en latín.

La Universidad de Sevilla ya obtuvo una subvención similar en 2023 gracias a la cual se digitalizaron 418 volúmenes de la biblioteca ducal. También colabora en este proyecto el Vicerrectorado de Investigación con una aportación de 6.480 euros.

La Biblioteca de Osuna fue durante los cuatro siglos de su existencia una de las más ricas e importantes de España, hasta que, debido a la ruina y el endeudamiento del decimosegundo duque, Mariano Téllez-Girón, sus fondos fueron adquiridos por el Estado y, posteriormente, distribuidos entre diversas bibliotecas, muchas de ellas universitarias.