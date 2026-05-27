La UPO acogerá en Sevilla a 1.859 estudiantes en la PAU del 2 al 4 de junio en tres edificios del campus

Sevilla.- La UPO prepara al alumnado que realizará la PAU en su campus con unas jornadas de orientación este jueves - UPO

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.859 estudiantes, 1.104 mujeres y 755 hombres, procedentes de 36 centros de Sevilla capital y provincia se examinarán en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) entre el 2 y el 4 de junio.

Según ha detallado la (UPO) en una nota de prensa, el jueves 11 de junio, a partir de las 10,00 horas, los y las estudiantes recibirán por SMS y por email las calificaciones obtenidas en las pruebas, que podrán también consultarse a través de los servicios personales en la web de la universidad.

En la convocatoria ordinaria de este año se han inscrito 1376 estudiantes que realizarán en la UPO la fase de acceso junto a la de admisión; 422 harán únicamente los exámenes de admisión, al tener superada la de acceso, y 61 estudiantes se han inscrito únicamente para esta última. Para el desarrollo de las pruebas, se han habilitado tres sedes en los edificios del campus de la UPO.

La prueba comienza con los cuatro exámenes de la fase de acceso. Esta es obligatoria y versa sobre las capacidades y contenidos de tres asignaturas troncales más una materia específica obligatoria de segundo de bachillerato de la modalidad y vía cursada: Dibujo Artístico II, Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Ciencias Generales o Latín II.

Cabe mencionar que este año se ha reforzado la prevención del uso indebido de dispositivos tecnológicos durante la Prueba de Acceso a la Universidad y se han implementado, en este sentido, sistemas de detección.

Además, durante el llamamiento del estudiantado para la realización de cada examen se admitirán únicamente medios de identificación físicos. Por su parte, el proceso de preinscripción, donde se realizará la solicitud de plazas en las Universidades Públicas Andaluzas, comprende entre el 11 y el 22 de junio.

La Universidad Pablo de Olavide ha distribuido los 36 centros que acoge en tres sedes en el campus. La primera está situada en los edificios 2 y 4 y en ella se examinarán estudiantes del C.D.P. Cesur CAFD, C.D.P Ergos, C.D.P. Ergos Anidi, C.D.P. Ergos Zambrano, C.D.P. Salesianos San Pedro, C.D.P St. Mary's School, I.E.S Camas, I.E.S El Molinillo, I.E.S. Juan de Mairena, I.E.S. María Galiana, I.E.S. Mateo Alemán e I.E.S Ramón del Valle Inclán.

La sede 2 se divide entre los edificios 5 y 7, en los que se examinará alumnado de los centros C.D.P. Albaydar, C.D.P. Alberto Durero, C.D.P. Estudios Superiores Aljarafe, C.D.P. San Hermenegildo, I.E.S. Atenea, I.E.S. Palomares, I.E.S. Pepe Ruiz Vela, I.E.S. Rodrigo Caro, I.E.S. Ruiz Gijón, I.E.S. Severo Ochoa, I.E.S. Sotelo Hernández e I.E.S Velázquez.

Por otra parte, en la sede 3, ubicada en el pabellón 38 y los edificios 8 y 10, realizará la prueba alumnado del C.D.P. Antonio de Solís, C.D.P. B. Virgen María - Aljarafe, C.D.P. Estudios Sanitarios Dr. Arduán, C.D.P. Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, C.D.P. San Fernando, I.E.S. Carmen Laffón, I.E.S. Chaves Nogales, I.E.S. Hienipa, I.E.S. Joaquín Turina, I.E.S. Los Álamos, I.E.S. Mariana Pineda e I.E.S. Miguel de Cervantes.