UPO y la Fundación Manolo Sanlúcar sellan en Sevilla una alianza para impulsar la formación e investigación del flamenco

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros durante la firma de un protocolo - UPO

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros han anunciado este lunes la firma de un protocolo general de colaboración con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en torno a la formación, la investigación, la difusión y la preservación del flamenco.

Según ha detallado la UPO en una nota de prensa, el acuerdo ha sido suscrito por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, y el presidente de la Fundación Manolo Sanlúcar Aura Seguros, José Martínez Talavera.

Esta alianza tiene como objetivo "promover el conocimiento del arte flamenco, facilitar el acceso a la formación en el arte del Flamenco al talento joven y su transmisión a nuevas generaciones".

Francisco Oliva, que se ha referido a la guitarra como el alma del flamenco, ha definido la relación entre la cultura universitaria y el flamenco como "un imperativo que tenemos que cumplir, había que dar un paso académico para consolidar la formación, la investigación y la preservación de la historia y el presente del flamenco".

El presidente de la Fundación, José Martínez Talavera, ha resaltado la sinergia entre la vocación del Instituto Internacional, "con su método y su legado", y el marco académico de la Universidad.