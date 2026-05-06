La UPO de Sevilla licita las primeras obras en el Pabellón de Marruecos de 1929 para que "no se siga deteriorando"

Imagen exterior del Pabellón de Marruecos de 1929 para la Exposición Iberoamericana. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha licitado un contrato para ejecutar las primeras obras en el Pabellón de Marruecos de la Exposición de 1929 para que "no se siga deteriorando". El presupuesto de la intervención es de 360.612 euros (IVA incluido), para unos trabajos con un plazo de ejecución de seis meses. El plazo para presentar ofertas termina el próximo 26 de mayo. En diciembre de 2023, el Ayuntamiento de Sevilla otorgó la concesión directa y gratuita del Pabellón de Marruecos a la UPO por un plazo de 75 años para que ésta pueda desarrollar un proyecto cultural, académico, social y de internacionalización en el citado pabellón.

Desde entonces, y aunque la "intención" de la universidad sevillana ha sido siempre la rehabilitación integral de todo el edificio, lo cierto, tal y como recoge la UPO en la documentación publicada y consultada por Europa Press, "como no se dispone de capital suficiente para acometer las obras inmediatamente, y para no dejar el edificio cerrado y sin uso, se pretende adecuar una parte del edificio, que es de lo que trata este proyecto, mientras se consigue la financiación necesaria y se prepara el concurso de rehabilitación integral".

En este espacio de tiempo, sin embargo, el edificio ha sido objeto de destrozos en la semana del 20 de julio de 2024. De hecho, "robaron casi todo el cableado eléctrico, las canalizaciones de agua, las unidades exteriores y algunas interiores de climatización, carpinterías de aluminio, etc; dejando el inmueble sin agua y luz, y destrozando con ello parte de los falsos techos, falsas vigas de escayola, y elementos constructivos del edificio anexo". Tras la 'vandalización' del edificio, la Universidad contrató un servicio de vigilancia y alarma de 24 horas para impedir la entrada al inmueble hasta su puesta en uso, pero "aun con este sistema de vigilancia instalado, la UPO consideró que era importante que hubiera una persona en el edificio diariamente, de manera que permitiera un mayor control del mismo".

El proyecto para la nueva sede prevé acciones en tres ámbitos principales propios de la Universidad Pablo de Olavide y con una amplia repercusión en la ciudad. En primer lugar, en el ámbito cultural y social, se pondrá en marcha actividades como exposiciones, conferencias, representaciones y conciertos, que "den satisfacción a la demanda de la comunidad universitaria y de la ciudad, así como iniciativas de acción social con el propio Ayuntamiento".

En cuanto al ámbito académico, la sede seguirá siendo el lugar desde el cual el profesorado de la UPO pueda seguir desempeñando sus actividades académicas, que venían haciendo en la sede de la calle Laraña, pero con una mejor ubicación y unas instalaciones ampliadas. Además, la Universidad desarrollará en ella parte de su programa de formación permanente, en el que destaca la impartición de los Cursos de Desarrollo Profesional Avanzado en la modalidad de microcredenciales.

Por otra parte, se fomentarán vínculos entre la Universidad y el mundo empresarial con la organización, asimismo, de reuniones y seminarios que incrementen la presencia de la UPO en el tejido productivo. En tercer lugar, en el ámbito internacional, se desarrollará un plan de acciones de cooperación internacional al desarrollo dirigidas fundamentalmente a Latinoamérica. La Universidad Pablo de Olavide es fundadora y coordinadora académica de la Red de Universidades Iberoamericanas comprometidas con los Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos, donde desarrolla un liderazgo.