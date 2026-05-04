Vithas Sevilla realiza la primera cirugía de prótesis de cadera asistida por el robot Cori de la sanidad sevillana

Los especialistas de Vithas Sevilla durante la primera intervención con el robot CORI. - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Sevilla ha realizado la primera cirugía de prótesis de cadera asistida por el robot Cori, recientemente incorporado a su Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Este es un sistema avanzado desarrollado por 'Smith+Nephew' que permite una mejor adaptación de las prótesis de rodilla y cadera.

Según ha explicado el grupo hospitalario en una nota, se han convertido en el primer hospital hispalense, tanto en el ámbito de la sanidad pública como privada, en realizar una cirugía de prótesis de cadera asistida por este robot.

Con motivo de esta nueva incorporación tecnológica, el Hospital ha presentado de forma oficial la herramienta a todos los equipos de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro, en una sesión específica destinada a informar y formar a los especialistas sobre su funcionamiento y aplicaciones clínicas.

Este encuentro ha permitido compartir con el conjunto del servicio las ventajas de la cirugía robótica asistida, así como "unificar criterios y protocolos de uso" del nuevo sistema, garantizando una implantación "segura, coordinada y alineada con los más altos estándares de calidad asistencial".

Asimismo, durante la primera jornada de intervenciones, el equipo médico formado por los doctores Pedro Morales, Boris García y Javier Martín ha realizado dos cirugías de prótesis de cadera y una intervención de rodilla con implante unicompartimental, ambas asistidas por el sistema robótico.

En este contexto, el doctor Morales destaca que el robot CORI "permite crear una reconstrucción tridimensional exacta de la rodilla de cada paciente antes de operar". A partir de ese mapa en 3D, planifican "con precisión" el tamaño, la posición y los ángulos de la prótesis, así como el equilibrio de los ligamentos. De este modo, pueden implantar la prótesis "con una precisión mucho mayor que en la cirugía convencional".

Además, el robot CORI también puede usarse en cirugías de revisión en las cuales el paciente ya lleva una prótesis y las referencias anatómicas originales están alteradas. En este tipo de intervenciones la cirugía robótica supone "un avance clave", señala Morales. De la misma manera, el doctor García añade que la utilidad del sistema es importante para guiarse cuando la anatomía "ya no es la habitual, permitiéndonos planificar y colocar la nueva prótesis con mucha más precisión", incluso en situaciones quirúrgicas complejas".

Ambos especialistas subrayan que el robot "no sustituye al cirujano, pero sí actúa como una herramienta que potencia su experiencia y conocimiento, ayudando a ofrecer una cirugía más ajustada a cada paciente".