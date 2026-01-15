Vox Dos Hermanas (Sevilla) pide el reconocimiento a los policías que salvaron la vida de una persona en parada cardiaca

El portavoz adjunto de Vox en el Consistorio nazareno (i) y el portavoz de dicha formación, junto al policía local que ayudó a salvar la vida de una persona - VOX DOS HERMANAS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Adrián Trashorras, ha instado al Pleno a que se reconozca "individual y públicamente" a los agentes de la Policía Local que salvaron, "gracias a su diligencia y buen hacer", la vida de una persona en parada cardiorrespiratoria."

En una nota de prensa, Trashorras subraya que dicha actuación "no es sólo digna de elogio por su eficacia y buen resultado, sino por la agilidad y la profesionalidad demostrada". De este modo, "el rápido desplazamiento, el control de la ocurrencia y su desarrollo posterior, sumando el feliz desenlace, hace que los nazarenos nos sintamos orgullosos de nuestros servidores públicos".

"Nuestra sociedad necesita buenos ejemplos y en Dos Hermanas tenemos la suerte de ponerles rostro", ha añadido el portavoz municipal de Vox en el Consistorio nazareno.

De su lado, el portavoz adjunto de Vox, José Antonio Alcocer, ha señalado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como "ejemplo de entrega y compromiso, lo cual es especialmente visible en los momentos más difíciles".

Para concluir, Trashorras y Alcocer han coincidido en que "no habrá suficientes palabras para agradecer la pericia profesional de estos agentes. Nuestro Ayuntamiento debe reconocerlo y todos los nazarenos lo vamos a agradecer", concluye el comunicado.