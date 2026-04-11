Vox Sevilla apunta a una "invasión migratoria" que afecta a "los cantillaneros y sevillanos"

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Javier Cortés, en Cantillana (Sevilla). - VOX SEVILLA

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Javier Cortés, ha estado en Cantillana (Sevilla) para apoyar a los vecinos "frente a la invasión migratoria que está absolutamente descontrolada en las calles", con "todo lo que ello conlleva". En concreto, ha apuntado a "inseguridad, okupación y droga" como consecuencia, mientras que ha estimado que "son los cantillaneros y todos los sevillanos quienes pagamos los desastres de estas políticas".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Cortés ha matizado que "si bien esta invasión está descontrolada en las calles, está perfectamente controlada desde las élites de Bruselas", al tiempo que ha considerado que "no hay que olvidar que PSOE y PP se ponen de acuerdo para pactar las políticas de fronteras abiertas cuyas consecuencias siempre sufren los más humildes".

Al hilo, desde Vox han concretado que la "inmigración ilegal y masiva" supone un "colapso de las ayudas sociales, colapso de la vivienda, colapso de la sanidad, precariedad laboral; y, por supuesto, colapso de la seguridad".

"Cantillana era un pueblo seguro hasta que el fenómeno de la inmigración ilegal y masiva lo ha cambiado", ha señalado, además de opinar que "los vecinos tienen miedo de pasear a determinadas horas por su propio pueblo. Es una constante que no sólo pasa en Cantillana, lo estamos viendo en toda España, como en buena parte de Europa".

Ante esta situación, Javier Cortés ha reivindicado "la expulsión de los inmigrantes ilegales", así como la "prioridad nacional a la hora de las ayudas sociales, vivienda y trabajo. Hay que recuperar el sentido común".

Para concluir, el candidato por la provincia de Sevilla ha manifestado su apoyo "a Cantillana y a todos los pueblos que están padeciendo las consecuencias del bipartidismo".

"Frente al socialismo rojo y al socialismo azul, frente a las malas políticas de siempre, hay alternativa, hay esperanza y hay futuro. No vamos a resignarnos, vamos a luchar por y para defender lo nuestro", ha finalizado.