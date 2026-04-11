Vox Sevilla registra una propuesta instando a Moreno a cumplir con sus compromisos con la ciudad hispalense

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez. - VOX SEVILLA

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado una propuesta de acuerdo para su debate y aprobación en el próximo pleno municipal en el que insta al gobierno de Juanma Moreno a cumplir con sus compromisos con la ciudad de Sevilla, al tiempo que ha recriminado el retraso en la planificación y ejecución de proyectos de inversión que son "de suma importancia" en materia de movilidad, cultura, hidráulica y red de carreteras metropolitanas.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha manifestado que "tenemos un retraso acumulado en el desarrollo de una red completa de metro". "Durante casi 20 años, hemos estado con una sola línea de metro y con la promesa que nunca se ejecutaba de ampliar a la línea 3, la línea 2 y la línea 4", ha relatado, mientras que ha valorado que "ahora vemos a representantes políticos de ámbito estatal y autonómico, promocionando como un éxito que se hayan iniciado las obras de la línea 3 de metro".

"Lo cierto y verdad es que este proyecto que, por fin, tras tantísimos años olvidado, se ponía en marcha, lleva un retraso acumulado de más de dos años, atribuible al retraso en la firma del convenio de financiación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, y al retraso en la ejecución del proyecto técnico, tanto del trazado como de la obra, cuestión atribuible a la administración regional, que tardó un año más de lo prometido en la finalización de todo el procedimiento", ha añadido.

En relación a la línea 3, Peláez ha recriminado que "el tramo sur de la línea 3 lleva un retraso importante, sin que todavía podamos saber, siquiera de manera aproximada, cuándo podrán empezar a ejecutar las obras del mismo, y con el agravante de que, finalmente, y en un claro objetivo de ahorro de inversión, plantearon que gran parte del tramo fuera en superficie, afectando seriamente al barrio de Bellavista".

En esta línea, ha precisado que la financiación de este tramo sur "todavía no está comprometida", lo que nos muestra "una falta de compromiso importante por parte de la administración competente, en el avance de la construcción de la línea 3". En referencia a la línea 2 de metro, todavía se encuentra en fase de planificación de las distintas opciones de trazado, llegando a valorarse cerca de la decena de posibilidades, lo que augura "grandes retrasos en un proyecto en el que la anterior Consejera de Transportes, se comprometió a tener acabado en esta legislatura". Finalmente, en la línea 4, "ni siquiera tiene un desarrollo real, ni el más mínimo compromiso de que vaya a iniciarse ningún trámite respecto de su construcción en los próximos años".

En cuanto a infraestructuras, para la portavoz de Vox en el Ayuntamiento "es importante también señalar la situación de la red autonómica de carreteras que vertebra el área metropolitana". En este sentido, ha apostillado que es "evidente" que ha habido una "falta de desarrollo adecuado que ha perjudicado en el tráfico en los accesos a Sevilla desde municipios cercanos, pues esta red soporta transporte metropolitano real". Ejemplos como el de la A-8058, que conecta Sevilla con Coria del Ría y que es "fundamental" en el tráfico de la capital con la zona sur del Aljarafe, ha agregado.

En este sentido, lo ha valorado como "claramente insuficiente" para el tráfico que soporta, afectando "a nuestros vecinos en sus desplazamientos hacia esta zona de la comarca aljarafeña". Asimismo, se presentan "graves problemas de tráfico a la salida de Sevilla por la A-376, pues conecta con la SE-30, que es una vía de mayor capacidad y es la conexión de nuestra ciudad con la Universidad Pablo de Olavide, donde estudian muchos jóvenes de la capital, y con Montequinto, que siendo un barrio de Dos Hermanas, de facto, es una parte residencial más de la capital". Por tanto, ha concretado como "importante" que se estudiase la ampliación de esta vía en los lugares donde se detecta mayores atascos.

"Por último, y en atención a la zona norte de Sevilla, debemos prestar atención al estado de la carretera A-8006, cuya rehabilitación completa fue prometida hace más de un año, pero se ha quedado a medias, siendo que el estado de la misma deja mucho que desear", ha insistido.

Por otro lado, Peláez ha precisado que en este ámbito de inversiones y proyectos estratégicos de nuestra ciudad "debemos señalar los retrasos en las infraestructuras hidráulicas cuyas obras se están ejecutando ahora mismo pero que llevan un retraso acumulado importante de más de dos año, como es el caso de la ampliación del Colector Emisario Puerto y del EDAR Copero".

En contraposición, la propuesta de acuerdo que Vox lleva al pleno municipal contempla también "recuperar varias asignaturas pendientes en el ámbito de la cultura, como la sangrante situación del Museo Arqueológico, que lleva cerrado desde enero de 2020". En este sentido, ha declarado que "se suponía que cerraría durante máximo tres años para la realización de las obras proyectadas, pero a día de hoy sigue cerrado y se espera su reapertura para 2029, según las últimas informaciones".

"Este edificio cultural, titularidad del Estado, pero gestionado a nivel regional, va a estar cerrado durante casi una década, siendo que era visitado por 70.000 personas anualmente antes de su cierre", ha explicado, mientras que ha afeado "el abandono por parte del Ministerio, por segunda vez y la absoluta falta de coordinación entre las dos administraciones con competencias en el Museo Arqueológico, una vez más, deja a Sevilla en el furgón de cola de inversiones de otras administraciones distintas a la municipal".

"Igualmente, tenemos la gran asignatura pendiente del Museo de Bellas Artes, donde el Estado Central no compromete la financiación de la misma, y la Junta de Andalucía no ha liderado convenientemente este proyecto, siendo como es la responsable de la gestión y promoción del mismo. Además, de las graves deficiencias denunciadas en la definición museográfica, lo que es clave para la justificación de la ampliación", ha recriminado.

Peláez, que también concurre como candidata al Parlamento de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo, ha señalado la necesidad de impulsar el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, "que es un espacio cuya museografía está completamente desactualizada y su contenido poco atractivo para el sevillano y su visitante, consecuencia de la falta de compromiso de la Consejería de Cultura con este espacio, sobre el que se ha planteado una modernización o reordenación de contenidos, pero que nada se ha planificado formalmente".