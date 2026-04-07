Vox Sevilla señala que el "presunto caso de acoso de Demetrio Pérez no es un caso aislado en el PSOE"

El parlamentario andaluz de Vox por Sevilla, Javier Cortés. - VOX SEVILLA

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox por Sevilla en la XII Legislatura, Javier Cortés, ha lamentado la "hipocresía y corrupción intrínseca del PSOE" tras la publicación de la apertura de diligencias al coordinador de Presidencia de Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez, por presunto acoso a una trabajadora.

En una nota remitida por el partido, Cortés ha asegurado que la causa "se extiende al PSOE de Sevilla y se va a hacer lo propio con otras dos compañeras de la presunta acosada en Diputación; percibiéndose los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan"

"Los que se llenan la boca hablando de feminismo y de defender a los pobres están hasta arriba de corruptelas; incluyendo presuntos casos de acoso", ha afirmado.

A raíz de esta situación Cortés ha señalado al PSOE de "cosificar a la mujer, mientras sus aliados de extrema izquierda callan y otorgan". "La izquierda demuestra una vez más que pretende usar a las mujeres para su propaganda", ha reseñado.

"Frente a una izquierda corrupta y farsante por naturaleza y a un PP de Moreno Bonilla que le hace el más puro seguidismo, Vox es la alternativa que necesitamos y merecemos los andaluces. Sabemos que somos el futuro y no vamos a dejar pasar ni una", ha concluido.