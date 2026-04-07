Vox Sevilla señala que el "presunto caso de acoso de Demetrio Pérez no es un caso aislado en el PSOE"

El parlamentario andaluz de Vox por Sevilla, Javier Cortés.
El parlamentario andaluz de Vox por Sevilla, Javier Cortés. - VOX SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 7 abril 2026 18:03
Seguir en

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox por Sevilla en la XII Legislatura, Javier Cortés, ha lamentado la "hipocresía y corrupción intrínseca del PSOE" tras la publicación de la apertura de diligencias al coordinador de Presidencia de Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez, por presunto acoso a una trabajadora.

En una nota remitida por el partido, Cortés ha asegurado que la causa "se extiende al PSOE de Sevilla y se va a hacer lo propio con otras dos compañeras de la presunta acosada en Diputación; percibiéndose los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan"

"Los que se llenan la boca hablando de feminismo y de defender a los pobres están hasta arriba de corruptelas; incluyendo presuntos casos de acoso", ha afirmado.

A raíz de esta situación Cortés ha señalado al PSOE de "cosificar a la mujer, mientras sus aliados de extrema izquierda callan y otorgan". "La izquierda demuestra una vez más que pretende usar a las mujeres para su propaganda", ha reseñado.

"Frente a una izquierda corrupta y farsante por naturaleza y a un PP de Moreno Bonilla que le hace el más puro seguidismo, Vox es la alternativa que necesitamos y merecemos los andaluces. Sabemos que somos el futuro y no vamos a dejar pasar ni una", ha concluido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado